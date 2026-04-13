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    首頁 > 政治

    《苗栗縣鄉鎮市長選情初探》獅潭鄉長連任無強敵 泰安鄉恐雙強對決

    2026/04/13 05:30

    記者蔡政珉／特稿

    下屆苗栗縣獅潭鄉長選情目前觀察仍屬單純，尋求連任的現任鄉長劉淑能，暫無浮出檯面的強敵挑戰；至於泰安鄉，地方評估現任鄉長陳吉基將競選連任，但對手可能會由縣議員劉美蘭一派整合後推出，地方傳出由立委高金素梅姪子高晉陽出馬角逐。

    劉淑能之前擔任獅潭鄉農會供銷部主任，這屆鄉長選舉打敗鄉內第一大村新店村、前村長謝燃廷，由於獅潭鄉為苗栗縣人口最少行政區域，且老年人口居多，不過因靠近大湖、泰安等觀光區，劉淑能上任後除延續之前廣受好評的仙草花節吸引遊客，也舉辦仙水節。

    今年並首度嘗試栽種薰衣草田，透過獅潭鄉的農村景觀與花海，結合當地老街、仙山靈洞宮、步道等推動觀光，成效頗佳，施政獲不少鄉民肯定。

    立委高金素梅姪子高晉陽 傳將角逐泰安鄉長

    至於泰安鄉為泰雅族人主要聚落，不過不同於苗栗縣山地原住民選舉，居住在泰安鄉的客家族群對鄉長選舉擁有極大影響力；地方人士說，現任的陳吉基積極與各部落聯繫，鞏固基本盤；親近前鄉長劉美蘭的系統則還在整合，尚未確定由何人出面，不過，傳出立委高金素梅姪子高晉陽可能與陳吉基競爭。

    若泰安鄉長選舉呈現雙強對決，不同陣營在泰安鄉各部落可獲得選票差距可能不大，屆時擁有兩、三千票的客家族群動向可能決定鄉長歸屬，因此有意角逐鄉長的人選，歷來都積極拉攏客家族群，爭取勝選。

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