鍾爆有中配成功放棄中國籍 李貞秀怒嗆鍾小平是狗

對於李貞秀的批評，鍾小平表示，立委的素質很重要。（資料照）

國民黨籍台北市議員鍾小平近日在政論節目驚爆，他有「中配樁腳」成功放棄中國籍。民眾黨中配立委李貞秀昨在立法院內政委員會閒聊提到鍾小平時，竟脫口直嗆「那條狗，我都說他是狗，媒體可以去報，他就是狗，根本就不是人，不配當人」。鍾小平對此回應說，立委的素質很重要，這是個人修養，並說，不會跟她計較，自己當過流浪動物之家基金會董事長，李貞秀「把人當狗，我把狗當人」。

李貞秀雙重國籍爭議延燒，行政部門認為李不具立委資格，她昨日與民眾黨立委陳清龍、陳昭姿採用「聯合質詢」戰術，民進黨立委不滿表達抗議，陸委會主委邱垂正拒絕回應李女質詢，國民黨籍召委廖先翔則宣布暫時休息討論。

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休息時間，人還在質詢台上的李貞秀向一旁的陳昭姿說，「他的樁腳有放棄國籍，他有跟我講，他的樁腳用台胞證喔」。陳回「鍾小平？」李脫口說，「那條狗，我都說他是狗，媒體可以去報，他就是狗，根本就不是人，不配當人」。

陳昭姿接著說，「有放棄國籍就請他秀給我們看」。李貞秀則稱，「沒有、沒有，他很蠢，他說他的樁腳有放棄國籍，然後都拿台胞證，我不是也拿台胞證嗎？搞不清楚狀況」。

國民黨立委王鴻薇質詢問及，真的有中國人士入籍台灣成功放棄中華人民共和國國籍？邱垂正回應，放棄戶籍是有的，至於國籍部分，如果是中配的話相當困難，因為取得官方證明是有困難的，中國政府通常會阻擾不會配合。

鍾小平接受電話訪問時表示，不會告李貞秀，不會跟她計較，李貞秀「把人當狗，我把狗當人」，毛小孩就是人，自己當過流浪動物之家基金會董事長，每個月捐議員薪水十分之一支持養流浪狗。

鍾：李把人當狗 我把狗當人

鍾小平強調，柯文哲與民眾黨面臨選票流失，越要保住年輕票及中配的紅統票，李貞秀事件就是柯在操作統派的票，結果國民黨最倒楣，一方面對決民進黨要搶中間選票，路線是往中間，卻面臨被白扯後腿，「禍起蕭牆、腹背受敵、前後作戰。」

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