美發價書屆期 立院授權政院簽四軍購

美發價書屆期，立法院會昨通過授權行政院先行與美方簽署M109A7自走砲（見圖）等四項軍購。（圖取自BAE Systems官網）

針對美方軍購發價書即將屆期，立法院會昨天通過授權行政院先行與美方簽署「M109A7自走砲」、「海馬士多管火箭飛彈系統」、「拖式2B反裝甲飛彈」及「標槍反裝甲飛彈」等四案發價書。國防部對此表示感謝，但強調民眾黨團提案聲稱政院版條例資訊「流於黑箱」、重大軍事採購「無法透過正常民主程序監督」、「以政治口水掩蓋行政失能」等論述絕非事實。

民眾黨團批「資訊黑箱」 國防部：絕非事實

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民眾黨團提案指出，有鑑於行政院提出的一．二五兆元之國防特別條例草案，內容規劃與決策過程極其封閉，事後資訊流於黑箱，導致重大軍事採購事項竟無法透過正常民主程序監督。反須仰賴外國媒體片段報導拼湊得知，嚴重踐踏國會監督權，並屢將建軍延宕之責推諉予在野黨之務實審議，一再以政治口水掩蓋其行政失能。

提案內容指出，儘管行政院程序瑕疵在前、政治操弄在後，民眾黨團始終秉持「國家利益高於政黨利益」核心價值，秉持國家安全優先、強力捍衛領土完整原則，授權行政院先行與美方簽署發價書，以保障國家戰略利益。行政院應於簽署後，即刻向立法院提出完整交貨期程報告，回歸審議常軌，履行行政院於預算編列前後完整說明義務，不得再以「國家安全」為名，規避民主審議與理性監督。

國防部則表示，自院版條例草案去年底函送立院審議後，已安排編組人員向外委會朝野立委辦公室說明，並於今年一月十九日在立院進行機密專報，說明編列背景、規劃及籌獲後所獲效益。行政院版草案是經嚴謹建案作業程序且符合國軍作戰需求，並已確認供售意願、輸出許可、產能排程等，受美國政府、國會多次肯定與支持，往後將持續向立法院及社會大眾溝通、爭取支持。

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