涉收賄711萬 助廠商施壓公部門 辦公室執行長：目睹藍委鄭天財收錢

國民黨立委鄭天財涉向廠商收賄711萬元，讓廠商能以其助理名義對公務機關施壓，辦公室執行長張騰龍（右）當庭坦承犯行，稱曾目睹鄭天財收錢。（記者翁靖祐攝）

國民黨立委鄭天財涉向廠商收賄七百一十一萬元，讓廠商能以其助理名義對公務機關施壓，台北地檢署去年十二月依貪汙等罪嫌起訴鄭天財及辦公室執行長張騰龍。台北地方法院昨日傳喚張騰龍到庭，他坦承所有犯行，且透露過去曾目睹廠商前往立法院辦公室將賄款交付給鄭天財。

張騰龍當庭認罪：看過2、3次

開庭時法官問張騰龍是否承認起訴書所載的九項犯罪事並向其確認犯罪金流，張透過辯護律師表示，對於實際金額他並不清楚，因提款卡已被扣，其餘部份全數認罪。

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張騰龍還原「過去有廠商到公司找我，要把捐款以現金的方式交給我，但我不收」。他說，後續陪廠商到鄭天財立法院辦公室，親眼看廠商把現金交給鄭天財。法官詢問，這種情形發生過幾次，張騰龍回應「大概有二到三次」，若鄭不在，錢會交給鄭天財辦公室主任杜雯燕。過去鄭天財曾請求張騰龍協助募款，當時他婉拒表示，最近不太好辦，但鄭天財卻承諾，若長期協助捐款，捐款人可在外掛名「立法委員鄭天財國會辦公室特助」。

若鄭不在 錢會交給主任杜雯燕

張騰龍回憶募款餐會時，有十至二十人要捐款給鄭，鄭當時指示把錢交給杜雯燕。張說，這些人都是他的朋友，有問題都會向其反應，鄭都會說他處理就好；但張騰龍都會請捐款人直接找鄭天財或杜雯燕。張騰龍也表示「捐款不只起訴狀寫的這九次，也不止這九人」，他也強調，從未想把款項據為己有，並當庭請求法官和檢察官原諒。

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