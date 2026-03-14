美伊戰事啟示 國防部：特別預算打造「台灣之盾」

國防部最新書面報告指出，國軍正依總統指導，規劃編列軍事投資及特別預算，在既有防空能力上打造「台灣之盾（T-Dome）」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統。圖為以色列「鐵穹」防空系統。（法新社檔案照）

中東戰事凸顯防空實力重要性，國防部最新書面報告指出，美國與以色列於二月廿八日對伊朗發起「史詩怒火」聯合軍事行動，顯示反飛彈及無人機反制能力已成為整體防空體系的重要課題。為因應中共「多波次、多彈種」空中威脅，國軍在既有防空能力上打造「台灣之盾（T-Dome）」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，籲請各界支持各項武器採購建案，以建立維持和平穩定之實力。

研製低成本攔截武器 反制共軍遠程火箭

立法院外交及國防委員會下週一由國民黨籍召委馬文君排案，邀請國防部長顧立雄就近期美伊衝突提出報告，並備質詢。

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國防部在書面報告中陳述，目前正規劃編列軍事投資及特別預算，以自主研發及多元途徑採購方式，逐年籌或戰場管理系統、感測器及發射器，並串聯國造自製與國外採購的各式系統，包括由中科院研製的「天弓四型」中層反飛彈系統，並將其結合NASAMS及愛國者防空飛彈系統，建構高、中、低層分層防禦與重層攔截之火網。

為提升整體接戰效能，軍方同時規劃引進高科技與AI人工智慧之戰場管理系統，用以整合各式防空武器及感測器，快速鑑別威脅種類並依據防空資源提供接戰建議，有效縮短決策時間並增加系統反應效率。

針對近年國際戰事低成本武器成為顯學，國防部強調，將在現有飛彈技術基礎上，研製及籌獲可攔截遠程火箭彈的低成本防空武器，以避免敵方運用大量低價武器消耗我方防空飛彈。此外，國軍也同步籌購及部署誘標、假目標、衛星定位干擾系統及威脅信號產生器等欺敵、干擾之被動防禦手段，藉此降低敵遠程火箭攻擊損害。

至於無人機反制能量，國防部指出，借鏡烏俄戰爭經驗，現採取主動反制與被動防禦雙軌並行因應。主動方面已建案遙控無人機防禦系統，並籌購可攜式及先進無人機反制系統，建立重要軍事設施之防護能力；被動方面則強化假目標設置、煙幕掩護、防護網搭設及掩體加固等作為，以維持指揮管制與關鍵設施運作。國防部更強調，將透過「國防創新小組（DIO）」持續引進雷射與高能微波等新興科技，並鏈結國內外商業市場成熟技術，以小批量採購測試方式持續提升反制能量。

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