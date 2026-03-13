焦點評論》黨內集結 用行動向鄭麗文喊話

台中市藍營跨派系要角昨天全部站出來挺江啟臣，前市長胡志強透露，楊瓊瓔脫口「選擇是殘酷的」，這股力量的展現，派系要告訴國民黨黨主席鄭麗文什麼訊息？令人玩味。（資料照）

記者唐在馨／特稿

台中市藍營跨派系要角昨天全部站出來挺江啟臣，前市長胡志強透露，楊瓊瓔脫口「選擇是殘酷的」，重點是誰讓大老選邊站的局面出現？而這股力量的展現，人在美國的市長盧秀燕扮演什麼角色固然耐人尋味，派系要告訴黨主席鄭麗文什麼訊息？更值得玩味。

台中市長選舉原本被認為相對單純，因為江啟臣八年前已挑戰過一次，江本屆立法院擔任副院長，更多次被盧秀燕點名是下屆接棒市長人選，未料這一切就在鄭麗文當選黨主席到台中一場拜會之旅後，楊瓊瓔就宣佈要挑戰市長初選，雖然楊多次表示早就準備多時，也無任何人鼓動她出來挑戰市長這一局，但各種陰謀論已經頻傳。

在此情況下，盧秀燕多次喊話希望早點決定人選，但鄭麗文卻一步不讓，如今終於走到三月底進行民調定輸贏；可以說，到目前為止，劇本是照著黨中央的規劃走。

但昨天，除了兩位立委當事人以外，包括前市長、前縣長甚至前議長都出席了一場「唯一支持江啟臣」的茶會，跨越原台中市、縣的政治版圖，也跨越了原中縣的紅、黑派系，雖然楊瓊瓔表示會辦萬人說明會，相信台中人的選擇，想要以「人民對抗大老」，但在地方政壇上，各路人馬沒有等民調出來，似乎已有了選擇，對於從省議員到立委一路在台中政壇打拚的楊瓊瓔來說，應該是心有所感；而對於號稱「等了八年、一直在布局」的江啟臣來說，更是點滴在心。

這場民調之爭馬上要揭牌，原本藍營希望和諧並且快速決定人選的狀況，終究走上各派系要角得要出來表態。相較於黨主席鄭麗文面對亂局以乎「氣定神閒」，但派系要角可是無法「平靜以對」。昨天這場茶會是展現實力，也可視為一場喊話，而最後的結果出來，藍營終究會整合，但台中市長大局兵符是誰說了算？答案也是呼之欲出了！

