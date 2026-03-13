《苗栗縣議員選情初探》 二選區席次減否 牽動3強或4雄對壘

記者彭健禮／特稿

苗栗縣議員第二選區（銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉）本屆有三席議員，惟因選區人口減少，得待五月底人口數確定應選三席或是二席；此變數也牽動後續選戰發展是三強鼎立還是四雄相爭，但在講人情、重派系的傳統陸戰二選區，陣地攻防的短兵相接，勢必打得激烈。

現任二選區議員為民進黨籍羅貴星、國民黨籍黃芳椿及黎尚安，三人大本營分別為三義、銅鑼、西湖三鄉。羅貴星、黎尚安都將尋求連任；黃芳椿考量銅鑼鄉長謝昌年已連任，將回鍋轉戰銅鑼鄉長。

請繼續往下閱讀...

謝昌年則表態有意投入議員選戰，地方人士認為，謝昌年有兩屆銅鑼鄉長基礎民意，且謝妻徐瑜瑾為現任三義鄉農會總幹事，具農會系統優勢；惟謝昌年近年來身體微恙，尚在調養，若不是謝自身參選，也可能推其家人出征。

另，三義鄉長呂明忠同樣已連任，也有意投入二選區議員選戰，但視席次確定結果而定。若呂確定投入，對於同樣來自三義的羅貴星，將是不小的壓力；羅貴星已連任三屆，靠著積極服務熱忱，打下基礎，此次除了固守基本盤，勢必要更積極爭取中間選民及年輕族群支持，力求連任。

黎尚安本屆拿下二選區最高票當選，並延續父親黎旭欽過往腳踏實地、勤走基層的服務態度，深獲西湖鄉民肯定，然西湖是選區三鄉中人口流失最嚴重，她也要努力拓展票源，力保鄉內有議員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法