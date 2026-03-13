為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    立院外委會 朝野達共識 授權政院簽美4軍購案發價書

    2026/03/13 05:30 記者陳治程、蘇永耀／台北報導
    美對台4項軍售案內容

    美對台4項軍售案內容

    藍白先前擋國防特別預算，其中對美軍購案，因美方下通牒發價書簽署有效期至三月中旬，立法院外交及國防委員會昨天召開黨團協商，同意授權行政院簽署美售我四項將屆期軍售發價書，預計列入今日院會討論事項議程。拖延許久軍購案終於出現進展。

    列入今院會議程 軍購案現進展

    經朝野共識，民眾黨團六日於院會提出「行政院應與美方簽署發價書」案，逕付二讀送交協商。根據昨日協商結論，朝野通過民眾黨團修正動議，同意授權行政院簽署美方送交我國的M109A7自走砲、拖式二B飛彈續購、標槍飛彈續購，以及海馬士多管火箭系統增購等四案發價書，於前三案三月十五日、第四案三月廿六日期限前完成，以利美方展開生產作業。

    第5案無人機發價書 近期發出

    國防部長顧立雄十日表示，美方去年底公告、納入特別預算的五項軍售案，其中四案已拿到發價書，但希望五案皆可獲立院授權簽署。為此，民進黨團昨主張將第五案納入授權，惟在野黨團以美方尚未送交發價書為由拒絕。國防部戰規司司長黃文啓昨說，第五案ALTIUS無人機發價書可望近期發出。

    行政院提出的一．二五兆的國防特別預算案，由軍購、商售及國內採購三大項目組成，包含上述五項對美軍購案。根據今日院會預計處理的提案內容，在授權行政院先與美方簽署發價書後，行政院應即刻向立法院提出完整相關武器交貨期程報告，回歸審議常軌，履行行政院於預算編列前後完整說明的義務。

