談縣市長提名 鄭麗文：黨中央不希望未來有人違紀

談縣市長提名，國民黨主席鄭麗文昨受訪表示，黨中央不希望未來有人違紀，也已經多次道德呼籲參選人自我克制。（記者田裕華攝）

面對年底百里侯選舉，國民黨主席鄭麗文昨受訪表示，六位尋求連任的國民黨籍直轄市、縣市長提名，可能要等到六月以後才會徵召，因為現任首長希望有更多的時間施政；至於引發紛爭的新竹縣、台中市提名問題，她強調，最後不管是誰出線，國民黨都有信心可以勝選。

竹縣、中市「都有信心能勝選」

鄭麗文接受網路直播節目專訪時直言，黨中央不希望未來有人違紀，也已經多次道德呼籲參選人自我克制，如果當事人給外界「鬥雞」的印象，並非好事；但她也強調，參選人與助選團隊往往有不同的想法，就連參選人都無法約束，無奈新竹縣就出現這樣的狀況，黨中央也只能辦好初選，勝出者產生後，該怎麼辦，就怎麼辦，不過整體大氛圍對國民黨有利，且未來有機會可化解爭端。

鄭麗文指出，目前全台灣大概提名人選都已差不多底定，只剩下彰化縣與嘉義縣；嘉義縣已有腹案，彰化縣則要尊重「謝家」內部的協調整合，除非不得已，國民黨會避免舉辦初選，「大概三月底會明朗化」。她還說，「謝家」希望兒子謝典霖繼續連任彰化縣議長，也公開表達無法支持女兒、立委謝衣鳯參選縣長，目前仍未做最後定案，黨中央會密切與「謝家」保持聯繫，但無法斷定「謝家」的家務事。

