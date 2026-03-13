為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    談縣市長提名 鄭麗文：黨中央不希望未來有人違紀

    2026/03/13 05:30 記者施曉光／台北報導
    談縣市長提名，國民黨主席鄭麗文昨受訪表示，黨中央不希望未來有人違紀，也已經多次道德呼籲參選人自我克制。（記者田裕華攝）

    談縣市長提名，國民黨主席鄭麗文昨受訪表示，黨中央不希望未來有人違紀，也已經多次道德呼籲參選人自我克制。（記者田裕華攝）

    面對年底百里侯選舉，國民黨主席鄭麗文昨受訪表示，六位尋求連任的國民黨籍直轄市、縣市長提名，可能要等到六月以後才會徵召，因為現任首長希望有更多的時間施政；至於引發紛爭的新竹縣、台中市提名問題，她強調，最後不管是誰出線，國民黨都有信心可以勝選。

    竹縣、中市「都有信心能勝選」

    鄭麗文接受網路直播節目專訪時直言，黨中央不希望未來有人違紀，也已經多次道德呼籲參選人自我克制，如果當事人給外界「鬥雞」的印象，並非好事；但她也強調，參選人與助選團隊往往有不同的想法，就連參選人都無法約束，無奈新竹縣就出現這樣的狀況，黨中央也只能辦好初選，勝出者產生後，該怎麼辦，就怎麼辦，不過整體大氛圍對國民黨有利，且未來有機會可化解爭端。

    鄭麗文指出，目前全台灣大概提名人選都已差不多底定，只剩下彰化縣與嘉義縣；嘉義縣已有腹案，彰化縣則要尊重「謝家」內部的協調整合，除非不得已，國民黨會避免舉辦初選，「大概三月底會明朗化」。她還說，「謝家」希望兒子謝典霖繼續連任彰化縣議長，也公開表達無法支持女兒、立委謝衣鳯參選縣長，目前仍未做最後定案，黨中央會密切與「謝家」保持聯繫，但無法斷定「謝家」的家務事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播