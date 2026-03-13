中市紅黑派大團結 壓倒性挺江啟臣

爭取國民黨中市長提名的立委楊瓊瓔（站者）勤跑基層，昨出席龍井區一場婦女會活動，力求黨內初選民調出線。（記者廖耀東攝）

國民黨中市長姊弟爭白熱化

國民黨台中市長初選民調在即，立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣的「姊弟之爭」持續加溫，除了人在美國的市長盧秀燕外，包括前市長胡志強、前台中縣長廖了以等多位黨內大老以及四位黨內立委昨全部出席一場茶會，喊出「唯一支持江啟臣」，江啟臣因另排活動未到場，他表示謝謝大家對他的支持。

前市長胡志強、前縣長廖了以等公開支持

楊瓊瓔則表示，尊重每一位的想法，她將舉辦二場「萬人挺瓔」的活動，目標就是「市民最大，市民做主」。

請繼續往下閱讀...

楊瓊瓔：市民最大 辦萬人挺瓔活動

紅派的前台中縣長廖了以、前台中縣議長林敏霖兩人昨在北屯舉辦唯一支持江啟臣的茶敘，參加者有前市長胡志強，還有紅派的前台中市議長張清堂、黑派代表立委顏寬恒、前議長林士昌等，盧秀燕的子弟兵立委黃健豪、羅廷瑋及廖瑋翔及市議員吳瓊華等人都出席表態支持，連民眾黨秘書長周榆修都來參加，可說聲勢浩大。

顏寬恒等4立委、民眾黨秘書長出席

胡志強表示，八年前，他邀請江啟臣選中市長，雖然最後江輸給盧秀燕〇．六％，江不但有風度退讓，還擔任盧秀燕的競選總部主委，他承諾八年後會支持江，八年過去了，他遵守承諾，站出來唯一支持江啟臣。

廖了以表示，在新春年間，他和林敏霖去拜訪胡志強，說好要以小茶敘的方式找好朋友聚在一起支持江啟臣；顏寬恒則表示，在廖了以的號召下來參加團結大會，期待江啟臣勝出的結果，承接參選中市長。此外，胡志強也透露表示，楊瓊瓔曾來看他，他有坦白說明跟江啟臣八年之約，他要守信，而楊則說了一句話，「選擇是殘酷的」。

江啟臣：謝謝大家對我的支持

江啟臣則是謝謝大家對他的支持，表示這些政治前輩一路以來都是是貴人，他由多位立委們陪同，在立法院做該做的事。

楊瓊瓔回應，台中市是一個民主多元的社會，她尊重每一位的想法，同時也感謝所有前輩的指導跟支持，維護台中及建設台中；她也將在大雅、太平舉辦萬人「挺瓔」造勢活動，以歡喜、幸福呈現，其核心指標就是「市民最大、市民做主」。

國民黨台中市長初選民調月底前辦理，包括前台中市長胡志強（前排右3）及多位紅黑派大老，昨公開現身，力挺立法院副院長江啟臣參選。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法