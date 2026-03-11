為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    桃市議員梁為超爆包養風波 議長：應無關選舉

    2026/03/11 05:30 記者李容萍、謝武雄／桃園報導

    四連霸的國民黨桃園市議員梁為超遭爆在青埔高鐵特定區金屋藏嬌，月付廿萬元包養寫真網紅許玲玲，頓成話題人物；由於桃園市議會副議長李曉鐘將退休，梁為超多次表態爭取黨內提名角逐下屆副議長，他的服務處幹部和支持者質疑，此時爆出花邊風波，是有心人士的「選舉操作」。

    梁為超現年五十二歲，是桃市在地飯店旅館業第二代，家庭背景富裕，二〇〇九年當選桃園縣議員，連任市議員至今，是資深民代，曾任議會國民黨團總召，在北北桃投資做生意，政商界交遊廣闊。

    梁為超昨以出示身分證配偶欄空白、自錄卅秒回應影片、發聲明文等方式，強調他兩年前和前妻完成離婚手續，「去年透過朋友介紹認識許小姐，單身後的感情生活屬私領域」，謝謝大家的關心。

    議長邱奕勝說，「碰到這樣的事情，只能說他交友不慎」，週刊爆料報導應該不是針對副議長選舉，副議長人選取得黨籍議員共識即可，他並未設定搭檔對象。

    據悉，梁為超與同黨市議員林政賢都被點名是可能的副議長人選，而桃園市素有南、北之分，南區以客家人為主，北區則是閩南人，邱奕勝大部分活動在南區，李曉鐘則在北區，二人搭配多屆正、副議長，區域平衡無虞，但也有地方人士認為，升格直轄市後，外來人口增加，南北輪政的傳統已淡化，未來正、副議長沒有南北平衡也不算是個問題。

