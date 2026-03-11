台日去年互訪821.3萬人次 創新高 日本國會議員 訪台人數破紀錄

近4年台日互訪人次

台日關係近年穩健發展。外交部台灣日本關係協會副秘書長林郁慧昨日指出，台日互訪人次去年達到八二一．三萬人次，去年日本朝野各政黨國會議員訪台人數也超過一二〇人次，皆刷新歷史紀錄。

觀光等各層次 台日互動熱絡

針對去年台日交流成果，林郁慧說明指出，台日雙方互訪在新冠疫情後持續回溫，去年雙方互訪達八二一．三萬人次，刷新歷史紀錄，充分體現台日雙方在觀光等各層次的互動交流非常熱絡。根據交通部觀光署資訊，台人赴日約六七三萬人次、日人赴台約一四八．三萬人次。

日本國會議員方面，林郁慧指出，去年日本朝野各政黨訪台人數超過一二〇人次，刷新最高紀錄，日本國會議員展現對台重視及支持。

貿易表現方面，日本去年為我國第四大貿易夥伴，以及外資技術主要來源之一；台灣則是日本的第三大貿易夥伴，雙邊貿易總額達到八四八．五億美元，雙邊投資總額三〇．三一億美元，雙方經貿交流密切友好。

台日打工度假 一生可兩次

另外，林郁慧指出，為深化台日青年及人文交流，台日已經修訂「台日打工度假簽證措施」，自今年二月一日起，台日打工度假從一生只能申請一次，放寬為一生可以申請兩次。目前日本核發台灣打工度假簽證數量仍維持每年一萬件，有計劃赴日打工度假者，可瀏覽外交部「青年度假打工專區」網站，或直接洽詢日本台灣交流協會。

林郁慧表示，日本是勞工制度先進的國家，勞動法令與制度皆相當完善，建議有計劃赴日打工度假者應做好事前準備，在日期間注意人身安全、遵守當地法令。

