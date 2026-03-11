北市第六選區激戰 藍將提名8席

年底地方九合一選舉，藍營傳統票倉第六選區（大安、文山）國民黨八席現任議員，此次將提名八人投入大選。國民黨大安、文山區議員楊植斗直言，民進黨這次保守「搶四」策略不錯，不過藍營還有一個「絕對優勢」就是市長蔣萬安的聲量，如綠營推不出強棒，基本上國民黨還是能鞏固該區的八席議員。

楊植斗︰目前還未確定是否初選

國民黨台北市黨部指出，將於三月十八日發布提名登記公告，進行黨內初選相關作業時程，此次北市議員規劃提名區域卅一席、原住民二席，共卅三席；初選登記、民調分兩梯次進行，第六選區領表時間為四月七日、八日，登記時間為四月七日至九日；民調區間則預計落在四月十七日至五月十三日，執行時間將於協調後公布，期間也會有協調會及政見說明會。

楊植斗受訪說，國民黨在大安、文山區預計提名八席，由於還有新人表態參選，目前尚未確認是否初選，根據之前經驗，國民黨在該區提名九席就一定會有一席落馬，因此這次才採取保守提名。

他說，這次民進黨也採取保守提名四席，策略是對的，但民進黨最終若無法推出強棒市長參選人，綠營支持者恐會覺得大勢已去，甚至不願出門投票，這對國民黨來說是一大利多，而這次也不像上次是「三腳督」，所以蔣萬安一定要把票數盡可能衝高。

社宅年輕人增加 需加強空戰

他也提及，目前文山區有很多社宅進駐年輕人增加，這就是傳統組織比較難觸及的角落，加上年輕人普遍對於國民黨較為反感，是一個隱憂，因此現任議員拚連任，除了傳統組織也需要再多加入一些空戰元素。

