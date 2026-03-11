海馬士發價書已到 顧立雄：26日前須簽署

國防部長顧立雄指出，目前MQ-9B的交貨進度都正常，也沒有其他的武器因中東戰事影響而延後交貨。（法新社檔案照）

美國已將增售八十二套「海馬士」（HIMARS）高機動性多管火箭系統的發價書送交我國，國防部長顧立雄昨表示，國防部於六日收到發價書，應該在廿六日前簽署。顧強調，目前列入特別預算的五項對美軍購，國防部已經拿到四項發價書，希望五項都能獲得立法院授權後與美方簽署。特別是海馬士的部分，如果再延宕，恐怕會有相當的影響，希望立法院能夠儘速授權國防部簽署。

授權簽署提案 朝野黨團明日協商

民眾黨團上週於院會提案，針對簽約期程屆至之前尚未完成相關預算的審議，授權行政院先行與美方簽署發價書，保障國家戰略利益。該案逕付二讀交付協商，由民眾黨團負責召集協商。民眾黨團昨已敲定，將安排在十二日於外交及國防委員會進行黨團協商。另據了解，此次協商除討論發價書將到期的自走砲、拖式二B及標槍反甲飛彈三案外，針對顧最新證實的海馬士多管火箭系統發價書，也將一併納入協商議程中。

請繼續往下閱讀...

MQ-9B無人機 交貨進度正常

媒體也詢問，空軍用於高空偵察任務的MQ-9B無人機，外傳首批二架MQ-9B交機延宕；顧立雄否認，指目前MQ-9B的交貨進度都正常，也沒有其他的武器是因為中東戰事的影響而延後交貨的情況。

空軍也說明，為建立符合防衛作戰之戰力，我國循軍售管道向美方採購四架MQ-9B無人機及導控系統，目前均依期程執行，並未因中東戰事影響交機，空軍與美方均保持密切聯繫，確保進度執行。

媒體詢問，韓國製的天弓飛彈被調度到中東前線，過去台灣也曾將退役的鷹式飛彈調到烏克蘭，目前是否收到任何訊息，或是可能將國軍現役飛彈調度到中東前線？對此，顧立雄說，迄今美方並沒有因為中東戰事，有來向國軍說要將相關的汰除設備調去應用的狀況。

另外，國防部自二月廿八日迄今，已連續多日未偵獲中共軍機在台灣周邊空域活動。對此，顧立雄表示，大家都有很多研判，但他必須強調，中共對我們的武力併吞企圖始終存在，不能單靠共機有沒有來這樣的單一徵兆來判斷。

顧立雄指出，可以看到共艦持續圍繞在台灣周邊，至少每天保持五艘以上，這種企圖將台海內水化的法律戰迄今沒有停歇，所以還是要持續密切關注他們的後續動態。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法