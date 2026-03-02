藍綠決戰百里侯》吳秀華、陳瑩 上演女力對決

台東縣上演女力對決，國民黨議長吳秀華（左）對上民進黨籍資深立委陳瑩（右），各具實力。（資料照）

記者黃明堂／特稿

台東縣下屆縣長選舉，目前藍綠陣營皆已產生競逐人選，國民黨籍台東縣議長吳秀華與民進黨籍資深立委陳瑩將上演女力對決；因陳瑩具原住民身分，對綠營最難拿到的部落票源具有優勢，被視為綠插旗台東最有希望的一次。不過，吳家長期紮根基層，雙方仍有得拚，且系出綠營的劉櫂豪是否第七度投入縣長選戰，也牽動戰局。

吳秀華出自實力雄厚的吳俊立家族，吳俊立及妻子都曾任縣長，吳秀華為吳俊立胞妹，一旦當選，一家出三位縣長，將寫下紀錄。她是現任議長又是黨部主委，組織系統加上樁腳系統，延續藍天執政極具勝算，她是卑南族媳婦，也有助爭取原住民票源。地方人士分析，藍營目前的首要課題在於如何凝聚黨內共識，避免派系暗湧影響團結，特別是吳家與縣長饒慶鈴過去多次選舉恩怨，亦競亦合，目前仍未見饒表態全力相挺，一旦整合成功，藍將實力穩固。

請繼續往下閱讀...

民進黨則在經歷立委選舉的震盪後，正加速重組戰力。在台東有超過三分之一的原民選票，向有投藍不投綠的「傳統」，山地鄉更有九成投藍，綠營歷屆縣長選舉，在平地票源都打的漂亮，甚至贏過藍軍，但與部落加總後就失敗。資深立委陳瑩憑藉其原住民身分，在原民選票中擁有優勢，加上其父前縣長陳建年的基層餘蔭，被綠營視為最有機會翻轉台東的強心針。

目前選舉呈現藍綠雙雌對決，但仍存有變數，目前為無黨籍的前立委劉櫂豪曾代表綠營六度參選縣長，若決定捲土重來，勢必對綠營選票造成嚴重衝擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法