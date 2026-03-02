《國民黨》楊瓊瓔籲團結拚勝選 江啟臣提五大施政目標

爭取國民黨提名參選台中市長的立委楊瓊瓔，昨參加潭水亭新春團拜；立法院副院長江啟臣則在豐原樂天宮舉辦山城見面會，呼籲「電話民調唯一支持江啟臣」。

楊瓊瓔昨被媒體問到台中市長民調是否能在三月底順利完成？若彼此民調結果十分接近是否會有變數？楊瓊瓔表示，她一直遵循黨的協調機制，民調結果出來「贏就是贏」，不會有疑慮，強調贏的就是提名人、候選人，輸的人就是助選員，相信大家一定會團結一致，團結勝選；江啟臣昨則不接受媒體採訪及回應。

何欣純︰尊重各黨提名機制

民進黨中市長參選人何欣純對此則表示，每一個政黨都有他們自己的提名機制，跟他們的時程、節奏，她一直以來都尊重也無法置評。台中市民是非常理性、非常成熟的，市民自有最明理、最有智慧的選擇跟判斷。

江啟臣昨在豐原區樂天宮舉辦山城見面會，吸引大批支持者到場，江啟臣喊出「一個願景、兩個定位、三個目標、四大途徑、五大面向」等未來施政目標，強調「一二三四五台中更幸福」，要讓世界看見台中。

三月二日是江啟臣的生日，其豐南國中時期的老師及同學到場送上蛋糕，並祝他高票當選；江啟臣則祝老師身體健康，所有好朋友平安健康，氣氛溫馨。

