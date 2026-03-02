為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    自由日日shoot》中使館誘持「台胞證」撤離伊朗 國安官員示警：被當中國人更危險！

    2026/03/02 05:30 記者陳昀、陳鈺馥／台北報導
    中國駐以色列使館1日凌晨發布「在以色列中國公民轉移撤離登記通知」，宣稱持「台胞證」也可登記。（路透資料照）

    中國駐以色列使館1日凌晨發布「在以色列中國公民轉移撤離登記通知」，宣稱持「台胞證」也可登記。（路透資料照）

    北京與伊朗是戰略夥伴 國人自我標籤「伊朗盟友」與民主陣營過不去

    美國聯手以色列對伊朗發動轟炸，隨即引發伊朗報復行動，中國駐以色列使館卻趁機宣稱，持「台胞證」也可登記撤離。對此，國安官員昨受訪示警，全球皆知北京與伊朗哈米尼神權政權的戰略夥伴關係，國人若傻傻當自己是中國人、自我標籤為「伊朗盟友」，等同和民主陣營過不去，並將自己置入高度風險中。

    我國政府撤離國人 動作比中國快

    國安官員指出，我國政府早已透過駐外單位及國際友盟多方協力，提前完成在伊朗的國人撤離作業，動作比中國還快。中國因在政治與軍事上都力挺伊朗，導致事發時猶豫不決、最後關頭才喊撤離，類似情況在委內瑞拉、中東其他地區也曾發生，中國連當地僑民的聯繫都辦不好，事後只會搞這種「吃台灣豆腐」的統戰宣傳。

    該官員分析，先前的委內瑞拉是中國所謂「全天候戰略夥伴」與「西半球最關鍵節點」，如今的伊朗更是中東「一帶一路」心臟、北京最重要的戰略夥伴，甚至在中國九三閱兵時與俄羅斯、北韓同列「VVIP」，全球皆知北京和哈米尼神權政權的緊密關係。

    台以友好 中國只是吃台灣人豆腐

    另一名熟稔國際情勢的官員指出，台灣與以色列關係良好、設有代表處，不需要中國「越俎代庖」，中方的說法只是在吃台灣人豆腐；此外，中國外援的「三桶油」分別來自委內瑞拉、伊朗及俄羅斯，目前委國石油已被美國截斷，伊朗政權輪替後，中國能源安全將大受影響，顯見中國既無法護衛能源，對伊朗也未盡「老大哥」的責任。

    國安官員示警，如果台灣人此時傻傻地加入中國撤離的行列，形同自認是中國人、自視為伊朗盟友，這種與民主國家陣營過不去的形象，未來要出入任何國家都很困難。更危險的是，中國高度支持哈米尼神權政權，導致爭取民主自由的伊朗人被大量逮捕、屠殺，伊朗民間對中國人的印象正處於高度厭惡，此時被識別為「中國人」，等同將自己送入高度風險中。

    該官員認為，中國這種趁亂搞法律戰的做法，只要台灣人懂得明哲保身，基本上不會上當，台灣要做的，是與國際民主友盟緊密聯繫，並在各項國際作為上保持一致，才是現在的因應之道。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播