自由日日shoot》中使館誘持「台胞證」撤離伊朗 國安官員示警：被當中國人更危險！

北京與伊朗是戰略夥伴 國人自我標籤「伊朗盟友」與民主陣營過不去

美國聯手以色列對伊朗發動轟炸，隨即引發伊朗報復行動，中國駐以色列使館卻趁機宣稱，持「台胞證」也可登記撤離。對此，國安官員昨受訪示警，全球皆知北京與伊朗哈米尼神權政權的戰略夥伴關係，國人若傻傻當自己是中國人、自我標籤為「伊朗盟友」，等同和民主陣營過不去，並將自己置入高度風險中。

我國政府撤離國人 動作比中國快

國安官員指出，我國政府早已透過駐外單位及國際友盟多方協力，提前完成在伊朗的國人撤離作業，動作比中國還快。中國因在政治與軍事上都力挺伊朗，導致事發時猶豫不決、最後關頭才喊撤離，類似情況在委內瑞拉、中東其他地區也曾發生，中國連當地僑民的聯繫都辦不好，事後只會搞這種「吃台灣豆腐」的統戰宣傳。

該官員分析，先前的委內瑞拉是中國所謂「全天候戰略夥伴」與「西半球最關鍵節點」，如今的伊朗更是中東「一帶一路」心臟、北京最重要的戰略夥伴，甚至在中國九三閱兵時與俄羅斯、北韓同列「VVIP」，全球皆知北京和哈米尼神權政權的緊密關係。

台以友好 中國只是吃台灣人豆腐

另一名熟稔國際情勢的官員指出，台灣與以色列關係良好、設有代表處，不需要中國「越俎代庖」，中方的說法只是在吃台灣人豆腐；此外，中國外援的「三桶油」分別來自委內瑞拉、伊朗及俄羅斯，目前委國石油已被美國截斷，伊朗政權輪替後，中國能源安全將大受影響，顯見中國既無法護衛能源，對伊朗也未盡「老大哥」的責任。

國安官員示警，如果台灣人此時傻傻地加入中國撤離的行列，形同自認是中國人、自視為伊朗盟友，這種與民主國家陣營過不去的形象，未來要出入任何國家都很困難。更危險的是，中國高度支持哈米尼神權政權，導致爭取民主自由的伊朗人被大量逮捕、屠殺，伊朗民間對中國人的印象正處於高度厭惡，此時被識別為「中國人」，等同將自己送入高度風險中。

該官員認為，中國這種趁亂搞法律戰的做法，只要台灣人懂得明哲保身，基本上不會上當，台灣要做的，是與國際民主友盟緊密聯繫，並在各項國際作為上保持一致，才是現在的因應之道。

