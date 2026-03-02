多人不連任 南市議會9席將換血

今年地方九合一選舉，台南市議員目前已有七人公開表態不尋求連任，而目前南市議會最資深的八連任市議員蔡淑惠也傳出無意參選，至少已有八人不選。此外，已故無黨籍南市議員張世賢於本屆任內不幸過世，也空出一席，因此年底選舉，台南市議員至少會有九席的新血加入，占南市議會總席次的七分之一以上。

根據台南市議會統計，南市議會今年年底選舉應選席次為五十七席，現有議員五十六席，其中民進黨團二十八席，國民黨團十二席，無黨十三席，無黨團結聯盟三席，台聯一席。

其中，民進黨團部分，在現任議員陳怡珍（第八選區）日前表態不尋求連任後，共有三人不選。除陳怡珍外，還包括第六選區（安南區）市議員郭清華由女兒郭品辰接棒參選；第八選區（中西、北區）市議員沈震東將入伍服役，由弟弟沈震南出征參選。

國民黨團部分，有四人不選，包括第三選區（下營、六甲、麻豆、官田和大內區）市議員尤榮智，將由女兒尤淨寬接棒；第九選區（安平、南區）市議員林美燕由兒子葉翰勳接班參選；第十選區（東區）市議員曾培雅也交棒兒子歐政豪參選。另外，第九選區八連任的資深議員蔡淑惠雖未公開表態，但迄今並無競選活動。黨內與她親近的市議員育輝表示，蔡淑惠並無意參選。第七選區（永康區）無黨籍市議員李鎮國也表態不參選連任，將交捧給兒子李秉倫參選。

