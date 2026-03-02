為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍綠決戰百里侯》鍾東錦展現藍白合 陳品安打中央牌

    2026/03/02 05:30
    苗栗縣長選舉國民黨鍾東錦（右）對戰民進黨陳品安（左）。（資料照，取自苗栗縣議會網站）

    苗栗縣長選舉國民黨鍾東錦（右）對戰民進黨陳品安（左）。（資料照，取自苗栗縣議會網站）

    記者彭健禮／特稿

    年底縣市長選戰最後十個月，重返國民黨的苗栗縣長鍾東錦，找來民眾黨中央政策會執行長賴香伶出任副縣長，展現藍白合態勢，爭取連任支持最大化。民進黨則徵召縣議員陳品安參選，她除勤走基層，也獲賴清德總統等中央官員輪番下鄉力挺，大打中央執政優勢牌，全力一戰。

    鍾東錦此屆縣長脫離國民黨參選，面對藍綠黃三黨夾擊，突圍勝出。他上任後，秉持「人民優先」，跳脫傳統政治人物思維，以企業概念主政，除要求行政效率，並因應縣府財政拮据，想方設法找資源。

    三年多來，苗縣府推動人本交通等硬體建設，也擴增社照、長照據點，及公設民營托嬰中心與親子館；同時宣布八十歲以上長者免繳健保費及學生免費營養午餐等措施，主打施政有感。

    鍾東錦去年九月恢復國民黨籍，代表國民黨尋求連任。

    針對戰力較弱的海線地區，分別找來立委陳超明國會辦公室執行長邱俐俐、賴香伶出任副縣長；找賴當副手，更展現苗栗藍白合態勢。

    陳品安是律師出身、具台大財金與法律背景，因參與苑裡「反瘋車運動」深耕苗栗，形象專業清新，連兩屆高票當選議員。她過去經營重心偏通苑地區，但數月來勤走基層，與黨內人士合體造勢、上全國性訪談節目，知名度逐漸上揚。

    獲賴清德欽點的陳品安，於台六十一線房裡交流道增設匝道、國道一號頭份第二交流道及五楊高架延伸等重大建設，都能與中央直接對話爭取資源。面對苗栗政治勢力藍大於綠，她尋求理念相近者合作，為了苗栗的未來奮力一搏。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播