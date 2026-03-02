藍綠決戰百里侯》鍾東錦展現藍白合 陳品安打中央牌

苗栗縣長選舉國民黨鍾東錦（右）對戰民進黨陳品安（左）。（資料照，取自苗栗縣議會網站）

記者彭健禮／特稿

年底縣市長選戰最後十個月，重返國民黨的苗栗縣長鍾東錦，找來民眾黨中央政策會執行長賴香伶出任副縣長，展現藍白合態勢，爭取連任支持最大化。民進黨則徵召縣議員陳品安參選，她除勤走基層，也獲賴清德總統等中央官員輪番下鄉力挺，大打中央執政優勢牌，全力一戰。

鍾東錦此屆縣長脫離國民黨參選，面對藍綠黃三黨夾擊，突圍勝出。他上任後，秉持「人民優先」，跳脫傳統政治人物思維，以企業概念主政，除要求行政效率，並因應縣府財政拮据，想方設法找資源。

三年多來，苗縣府推動人本交通等硬體建設，也擴增社照、長照據點，及公設民營托嬰中心與親子館；同時宣布八十歲以上長者免繳健保費及學生免費營養午餐等措施，主打施政有感。

鍾東錦去年九月恢復國民黨籍，代表國民黨尋求連任。

針對戰力較弱的海線地區，分別找來立委陳超明國會辦公室執行長邱俐俐、賴香伶出任副縣長；找賴當副手，更展現苗栗藍白合態勢。

陳品安是律師出身、具台大財金與法律背景，因參與苑裡「反瘋車運動」深耕苗栗，形象專業清新，連兩屆高票當選議員。她過去經營重心偏通苑地區，但數月來勤走基層，與黨內人士合體造勢、上全國性訪談節目，知名度逐漸上揚。

獲賴清德欽點的陳品安，於台六十一線房裡交流道增設匝道、國道一號頭份第二交流道及五楊高架延伸等重大建設，都能與中央直接對話爭取資源。面對苗栗政治勢力藍大於綠，她尋求理念相近者合作，為了苗栗的未來奮力一搏。

