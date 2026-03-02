為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍綠決戰百里侯》陳亭妃誓衝高票 謝龍介喊話中間選民

    2026/03/02 05:30
    台南市長選舉民進黨陳亭妃（左）對戰國民黨謝龍介（右）。（資料照）

    台南市長選舉民進黨陳亭妃（左）對戰國民黨謝龍介（右）。（資料照）

    記者王姝琇／特稿

    九合一大選縣市長選戰持續升溫，台南市長選戰民進黨提名立委陳亭妃，立誓要守住民進黨大本營，對手則是與陳亭妃五度交手的國民黨立委謝龍介，過去五次謝都不是陳的對手，外界評估：「謝龍介很難贏，陳亭妃能贏多少才是關鍵！」

    有鑑於現任市長黃偉哲兩任選戰對上謝龍介都贏得很驚險，外界關注，這次選舉也是對執政黨滿意度的檢驗，「陳亭妃須贏得漂亮，才是真的贏！」陳是否能達成她獲提名時訂下的目標，打破賴清德連任台南市長時創下的七十二．九％得票率？另一挑戰，是她能否擔綱關鍵「母雞」團結所有議員參選人？在台南市議會「挺憲派」的廿多位議員至今多數仍在觀望，接下來能否與陳「合作無間」？

    面對在地方有高知名度的陳亭妃，謝也不是完全沒機會。謝龍介將眼光放遠、喊話中間選民與藍營基本盤，將矛頭指向二〇二八年總統大選，直言：「現在面對的是賴清德總統二〇二八年保衛戰，要翻轉，就要先贏下台南市長大位。」「跳過陳亭妃、狂打賴清德」成為藍營戰略主軸，盼以正面清廉形象、訴求改革、找回台南光榮感等，激起更多中間選民共鳴。

    整體而言，目前台南市選情仍呈現「綠營基礎盤穩固，藍營力拚擴大中間選民影響力」。初期民調顯示，陳亭妃領先，但選戰還有一段時間，中間選民動向，以及民眾對執政的中央政府評價，甚至是否出現「第三方勢力」，都可能左右選情變化。

