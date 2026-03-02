鄭麗文視「鄭習會」選戰大利多》綠百里侯選將：國民黨正進行路線之爭

國民黨主席鄭麗文自認「鄭習會」是對國民黨年底選情的「大利多」。（資料照）

國民黨主席鄭麗文日前稱，鄭習會是對國民黨年底選情的大加分，強調國民黨不應該自我設限，要讓執政黨知道抹紅這招無效。民進黨立委、高雄市長參選人賴瑞隆表示，順應中共統一企圖的鄭習會違背台灣人民的多數共識，呼籲國民黨地方首長及參選人清楚表態，阻止鄭錯誤行為，停止一再傷害台灣的整體國家利益。

賴瑞隆指出，中國對台的文攻武嚇不斷、灰色地帶侵擾常態化，意圖併吞中華民國台灣，台灣的主流民意對中共統戰企圖懷抱高度戒心；順應中共統一企圖的「鄭習會」，不但傷害台灣國家利益，違背台灣人民的多數共識，更將給世界錯誤訊息，也恐淪為個人的政治秀。

「有識之士應團結共同守護國家安全！」賴瑞隆表示，立法院在野黨過去杯葛國防預算、國防特別條例，實際阻礙台灣國防安全提升，侵害城市韌性，甚至傷害與民主盟友間的互信。在此之際，可能近期登場的鄭習會，卻成為國民黨的優先事項，無視輕重緩急，更讓人擔憂配合中共傷害台灣經濟及國家安全。

籲鄭勿成中共統戰樣板

賴瑞隆認為，台灣應與民主同盟站在同一陣線，他呼籲鄭麗文主席懸崖勒馬、重新省思，以台灣整體利益為優先，不要成為中共統一台灣的棋子樣板。

民進黨立委、台中市長參選人何欣純表示，鄭麗文的種種說法不符合台灣主流民意，也許只反應了鄭與部分黨內人士的想法。從台中市長盧秀燕大張旗鼓宣布訪美，並且要向美方解釋「疑美論」，可以知道國民黨內部正在進行路線之爭，彼此之間的鬥爭已正式枱面化，國民黨太過極端的政治押注，絕非台灣之福，也不是民眾所樂見。

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧也說，中國對台灣的武力威脅不斷提高，國民黨卻不顧民眾觀感，在許多敏感時刻訪中，更持續擱置攸關台灣防衛能力的軍購特別條例；在這時候舉辦鄭習會，不但台灣人民普遍覺得不適當，國民黨內部也已有許多反彈聲音，會連帶影響國民黨的支持。

蘇巧慧強調，民生經濟才是民眾最關心的議題。所以在今年的新北市長選戰中，她是率先提出政見、宣傳政績的新北市長參選人，她也會持續以溫暖、創新、會做事為選戰主軸，提出讓新北市民生活更好的願景，相信這也是新北市民對首長的期待。

