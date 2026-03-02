為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    《台北市議員選舉》松信區議員9缺3 新人爭出線

    2026/03/02 05:30 記者何玉華／台北報導
    郭凡舉行音樂會，立委王定宇到場支持。（記者何玉華攝）

    台北市議員第三選區（松山、信義）應選九席，現任僅六席，新人出線機會大，民進黨、國民黨都將初選決定提名人選；民進黨年輕新人郭凡昨舉辦音樂會造勢，立委王定宇站台說，「若政治都是一樣的臉孔，是沒有希望的」，要栽培新世代，讓城市有新的希望。立委王鴻薇則陪國民黨中央黨部前發言人楊智伃掃街，形容楊智伃空戰能力強，是她跟徐巧芯的接班人。

    郭凡辦音樂會 王定宇站台

    第三選區因民進黨許家蓓病逝，國民黨徐巧芯、王鴻薇當選立委，共有三席空缺，民進黨新人呂瀅瀅、郭凡，將與現任許淑華、洪健益、張文潔於下週進行電話民調初選。國民黨則是新人「六搶二」，競爭激烈。

    郭凡曾任王定宇國會辦公室助理，負責外交等主題；王定宇說，之前前輩幫他搭好政治舞台，現在他有責任支持優秀的年輕人；還說「台北市已經睡了十年沒有改變」，像「停在原地等人家追上」。一個城市要有願景，要透過新世代，栽培郭凡這樣的年輕人，讓城市有新的希望。

    王鴻薇稱讚楊智伃空戰能力

    王鴻薇稱讚楊智伃敢講、敢衝、敢做，她與徐巧芯進入立法院後，松信需要具備空戰能力的接班人，楊智伃是合適人選。

    楊智伃表示會貫徹「戰力傳承、女力接棒」，學習王鴻薇直言敢戰的風格，深入基層、強化空戰論述。

