    首頁 > 政治

    《民進黨北市長人選》王世堅看好鄭麗君、徐國勇 讓蔣萬安踢鐵板

    2026/03/02 05:30 記者蔡愷恆、何玉華／台北報導

    民進黨台北市長人選未定，立委王世堅昨輔選子弟兵陳聖文爭取黨內議員提名時提到，之前推薦多名人選，尤其是行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇，兩人之一若參選，將會讓蔣萬安「踢到鐵板」，需留在台北市全心全意對戰，再無心力到外縣市輔選；國民黨籍台北市議員柳采葳則說，鄭麗君只想安穩當政務官、徐國勇則是典型鬥雞，兩人都不是奇兵。

    困住蔣 無力到外縣市輔選

    王世堅昨陪同前辦公室主任、爭取黨內議員提名的陳聖文到白蘭市場掃街；媒體訪問王世堅是否有被總統賴清德徵詢參選台北市長時表示，「總統沒有來找我談的道理，因為不必要嘛」，他始終認為最佳人選是近期聲量高、與美關稅談判有極大貢獻的鄭麗君，「學養俱佳、才德兼備」，過去擔任文化部長以及立委等經歷皆與民眾、文化相關，表現也都出色，「民進黨應該會讓最強的鄭麗君出來」。

    此外，近期被點名是奇兵的徐國勇，王世堅認為，徐國勇曾任內政部長五年，各方面政績都很好；能力強、口才好，能適時替民進黨說明政策，「蔣萬安如果遇到徐國勇，他就會『踢到鐵板』」，屆時蔣去其他縣市輔選的時間跟機率會降低，因為必須留在台北市全心全意與徐國勇對戰。他補充說，鄭麗君同樣也能把蔣萬安纏在台北市。

    不過，柳采葳表示，民進黨早知道台北市注定不會贏，策略就是希望把蔣萬安鎖在北市，不要讓他趴趴走，創造外溢效應；但是目前被點名的鄭麗君跟徐國勇都不是「奇兵」，一個只想安穩當政務官不想選舉，一個民進黨典型鬥雞，都難以突破蔣萬安在台北市的高人氣以及高支持度，也更難有能力把蔣萬安困在台北。還要民進黨不用太灰心，因為這不只是展現民進黨真的沒人才，也凸顯蔣萬安是真的強。

