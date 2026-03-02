《民進黨北市議員初選》新人造勢搶曝光 老將固樁

徐嶔煌（左）邀請立委沈伯洋（右）陪同掃街拜票。（徐嶔煌競選辦公室提供）

大安文山6搶4 中正萬華5搶4 前輩拉抬新人 現任勤走基層

民進黨台北市議員提名，除了士林北投、內湖南港外，另外四個選區都將在九日至十五日進行電話民調初選。其中，大安文山提名席次較本屆減少一席，「六搶四」競爭激烈，中正萬華則是「五搶四」，多名新人昨天都舉辦造勢活動，增加曝光度與知名度，現任議員則是穩紮穩打勤走拜票。

王世堅支持陳聖文 沈伯洋挺徐嶔煌

民進黨在大安文山將提名四人，共有陳聖文、徐嶔煌、劉品妡、高揚凱、簡舒培、王閔生六人登記。陳聖文昨由立委王世堅陪同到白蘭市場拉票，徐嶔煌由立委沈伯洋陪同到通化市場拜票，徐嶔煌說，現在最重要的是讓更多民眾知道他參選。

趙怡翔站台劉品妡 高揚凱前進市場

劉品妡昨舉辦初選前唯一一場大型造勢活動，包括前議員、行政院政務副秘書長阮昭雄，國安會副秘書長趙怡翔，還有多名各縣市的民代到場支持。

劉品妡說自己幕僚出身，熟悉市政方向，「不會開出華而不實的空頭支票」。棄藍投綠的高揚凱之前也頻至各地市場、廟宇及在地活動現身增加知名度。

尋求連任的簡舒培、王閔生也不敢大意，簡舒培元宵行程滿檔，王閔生除選民服務外，近期將安排掃街行程，穩固基層選票。

馬郁雯義賣 康家瑋造勢 張銘祐車掃

中正萬華將提名四人，共有馬郁雯、劉耀仁、張銘祐、康家瑋、洪婉臻五人登記。馬郁雯昨與政論節目主持人兼男友李正皓、政治評論員尚毅夫及名嘴陳東豪，義賣高麗菜挺農民，象徵「李馬尚豪暖心出擊！」活動還沒開始，就吸引大批民眾排隊，吸引關注外，話題性也高。

康家瑋昨也在西園路舉辦新春茶會造勢，立委王定宇、林楚茵和多名跨市議員，藝人楊烈到場，林楚茵、楊烈以歌聲炒熱氣氛。張銘祐則在前一天與王義川合體，兩人於二二八從龍山寺出發繞行萬華車掃，胸前別上百合胸章，提醒大家民主得來不易，訴求他是真正的台派與台灣製造。

現任者服務選民 騎鐵馬深入在地

現任議員劉耀仁和洪婉臻則勤走基層固樁；劉耀仁說，車掃離人太遠，走路又太慢，因此抓緊時間騎腳踏車深入萬華六十七個里，用雙腳證明他比新人更認真、更努力。

洪婉臻說，民眾是她最大的靠山，會勘、選服照日常進行，再把握時間展開腳踏車與車掃全力衝刺，一步一腳印走遍選區。

馬郁雯義賣高麗菜挺農民。 （記者董冠怡攝）

立委王世堅（左）陪陳聖文（右）在白蘭市場掃街。（記者蔡愷恆攝）

