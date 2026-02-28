為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    學者示警：在野切割軍購預算 恐毀備戰步調

    2026/02/28 05:30 記者方瑋立／台北報導
    在野黨傾向將國防特別預算中「對美軍購」及「國內委製」切割處理。台灣安保協會副秘書長何澄輝示警，若將兩者草率切割，台灣將難以建構自主的無人載具生態系，流於敷衍且毫無效率。（彭博檔案照）

    美國華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）廿六日發布最新報告，建議台灣應透過大量部署無人載具，在台海建構四層防線的「地獄景象（Hellscape）」，將共軍殲滅於水際灘頭。此構想恰與政府提出八年期一．二五兆元國防特別預算、增量採購廿萬架無人機的計畫相符；然而，在野黨傾向將預算中「對美軍購」及「國內委製」切割處理。台灣安保協會副秘書長何澄輝示警，國防部的預算結構合理，若將兩者草率切割，台灣將難以建構自主的無人載具生態系，流於敷衍且毫無效率。

    自主的無人載具生態系 將難以建構

    CNAS報告特別點出台灣與烏克蘭的產能差距，顯示台灣每年僅能生產約八千至一萬架小型無人機，遠不及烏克蘭預估每月廿萬架的產能。對此，何澄輝指出，台灣面臨的戰場環境與烏克蘭截然不同，台灣是跨海防衛，目標多為海上大型移動艦艇，無人機具備抗風浪能力是基本門檻。台灣需要的是美軍規格第三級甚至第二級以上的中大型或高階無人機，開發門檻高，但能有效打擊高價值目標，更具性價比。

    為落實不對稱防衛，CNAS呼籲台灣政府擴大自主產能，將資金投入國內無人機生產。何澄輝呼應指出，若在野黨刪除特別預算中約三、四千億元的國內委製數額，將嚴重破壞建軍步調。他說明，台灣無法像抵抗侵略中的烏克蘭緊急動員產能，國防部先期投入預算是為創造具規模的「初始市場」，給予足夠訂單承諾，廠商才有誘因建構複雜產線，進而實現後續量產。台灣若隨意刪除預算，恐面臨排擠原有生產計畫的窘境。

    此外，CNAS報告也建議台灣應擴展非中國的無人機聯盟，並透過盟邦合作引進技術。何澄輝強調，台灣無人機發展核心必須走向「在地化與聯合開發」，台灣硬體製造雖強，但在前沿軟體演算法與決策邏輯仍有缺失。他表示，構築「地獄景象」並非單純軍備採購，而是一場涵蓋AI技術、邊緣運算、數位孿生及多模態網宇實體系統（CPS）的國家級產業升級。

    熱門推播