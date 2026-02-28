新聞幕後》國民黨正窒息於「薄紙危機」

被藍營列入二〇二八人選之一的韓國瑜，最近像突然「轉性」般的大徹大悟，在日前黨中央召開的立法實務研討會上，以「殺人於無形」的清宮秘辛故事為喻，警示藍軍別再阻擋軍購特別條例以及台美關稅談判結論。（資料照）

記者施曉光／特稿

自從鄭麗文入主國民黨中央，太阿在握，藍營確實給外界回頭擁抱深藍親中路線的印象，但近期在美國全方位施壓的影響下，黨內氛圍悄然出現變化，除了有政治前途考量的中青世代立委，反對繼續築高牆杯葛軍購、台美關稅談判結論，就連一些藍營二〇二八潛在人選的重量級人物，也明顯與鄭的路線背向而行。

一隻看不見的手正在逼著鄭中央調整舵向，如果鄭麗文仍不思改絃易轍，僅顧慮國共關係，繼續保持膠柱鼓瑟的姿態，最後恐將引火自焚。

被藍營列入二〇二八人選之一的韓國瑜，最近像突然「轉性」般的大徹大悟，在日前黨中央召開的立法實務研討會上，以「殺人於無形」的清宮秘辛故事為喻，警示藍軍別再阻擋軍購特別條例以及台美關稅談判結論，否則種種杯葛作為都將會是一張張蓋住口鼻、讓藍軍逐漸窒息的「薄紙危機」。

韓國瑜更像是寓言故事當中詢問伙伴「誰去掛鈴鐺」的那一隻老鼠，詢問在場藍委，誰可以出來扮演戳破、剔掉蓋在藍軍口鼻上、被浸濕薄紙的那根「牙籤」？

韓的重話還不止如此，當天他甚至公然挑戰黨內握著權柄的人，慨歎誰才是聰明有智慧，可以讓藍軍趨吉避凶、化解危機，帶著大家衝出去的勇敢領導者？

同樣也有追逐巔峰大夢的盧秀燕，已宛如熱鍋上的螞蟻，近日邀多位藍委、黨團幹部以及台中子弟兵餐敘，席間傳出美方側面訊息，認為國民黨智庫三千五百億的軍購特別條例版本規模不足，恐將導致美國站隊民進黨，讓國民黨落入親中立場，將不利年底選情。

對盧秀燕而言，若要拿下大選門票，今年本命區的台中市及中部縣市，甚至北部縣市的百里侯選戰，都有輸不起的壓力，不像篤定是總統大選局外人的鄭麗文，只需要考慮搞好北京關係，因此盧此時大動作出手再合理不過。

面對黨內浮現路線質疑，鄭麗文似有軟化妥協跡象。一般觀察，鄭對於軍購案的態度，已從過去怒嗆美國把台灣當「提款機」，如今至少已改口審查軍購案要幫人民看緊荷包。只是姿態上仍維持釘嘴鐵舌，堅持要「積極主導」國民黨版本通過，藍營大黨鞭傅崐萁也曾揚言，立法院最後通過的軍購特別條例絕非行政院版本，種種變數都令黨內有志之士感到焦慮。

