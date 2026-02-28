藍營軍購立場爆分歧 范雲：樂見有人看清國際情勢

民進黨團書記長范雲指出，相較傅崐萁、鄭麗文等人忽略國防建設的重要性，她肯定盧秀燕重視民主盟友、自我防禦的正面態度。（資料照）

軍購特別條例掀起朝野攻防，國民黨軍購立場也出現分歧，國民黨台中市長盧秀燕前晚邀部分黨籍立委餐敘、溝通。民進黨立委指出，相較國民黨團總召傅崐萁、國民黨主席鄭麗文等人忽略國防建設的重要性，樂見國民黨內部有人看清國際情勢。

肯定盧秀燕重視民主盟友、自我防禦

國民黨智庫擬提出總額三千五百億元的軍購特別條例版本，民進黨立委陳冠廷昨說明，行政院所提一．二五兆元特別預算涵蓋指揮系統、後勤體系及各項系統整合，而非僅針對美方軍售清單採買，國民黨版難以因應日益增長的軍事威脅，且忽略現代國防建設的總體系統工程，呼籲以院版為基礎進行審查。

請繼續往下閱讀...

對於國民黨說帖主張「若美方後續提出新軍購項目，隨即提出對應版本」，陳冠廷反駁，這等於將建軍節奏拱手讓人；若等美方通知才編列預算、重新訂定特別條例，曠日費時且趕不上建軍所需時程。

民進黨團幹事長莊瑞雄直言，國民黨在軍購、外交、情報這些高度敏感議題上都無法展現一致與穩定，自然會被懷疑，是停留在內部競逐路線的政黨。

民進黨團書記長范雲指出，相較傅崐萁、鄭麗文等人忽略國防建設的重要性，她肯定盧秀燕重視民主盟友、自我防禦的正面態度，也樂見國民黨內部有人看清國際情勢，「到底是敵人給你的意見重要，還是盟友給你的意見重要，台灣多數民意其實已經反映。」

在總統國情報告方面，民進黨政策會執行長吳思瑤觀察，立法院長韓國瑜主動拋出符合憲政運作的問答方式，原有望促成史上首次國情報告，卻在臨門一腳被傅崐萁擋下，顯現韓、傅之間的國會主導權競爭。

民進黨立委鍾佳濱則評估，隨著本會期民眾黨團重組，過去由傅崐萁與民眾黨主席黃國昌主導的體制出現變化，讓韓國瑜在朝野協商中多出調和空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法