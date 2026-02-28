盧秀燕邀藍委餐敘 會中傳美方要的軍購是9000億

台中市長盧秀燕三月中將赴美訪問，盧前晚北上與國民黨立委餐敘。餐會裡傳出美方要求的軍購金額約九千億元，若黨版只願意編列三千五百億元，將會讓美方不滿，指責國民黨「親中」，甚至影響選舉。（資料照）

「若黨版只編列3500億 華府恐指責國民黨親中」

台中市長盧秀燕三月中將赴美訪問，盧前晚北上與國民黨立委餐敘。餐會裡傳出美方要求的軍購金額約九千億元，若黨版只願意編列三千五百億元，將會讓美方不滿，指責國民黨「親中」，甚至影響選舉。藍委昨表示，餐敘多數時間確實都在討論軍購，大家普遍表達對黨中央軍購態度的憂慮；盧也在會中表示，她會趁這趟訪美，盡量向美方溝通，傳達國民黨對軍購、關稅等議題的想法，她與國民黨主席鄭麗文情同姊妹，會分工合作。

請繼續往下閱讀...

藍委憂慮黨中央態度 盧稱會向美方溝通

前晚出席餐會者包括國民黨團書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄，立委羅智強、王鴻薇、徐巧芯、陳菁徽，以及盧系子弟兵黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋等人。

林沛祥表示，餐會很單純，大家主要都在討論關稅議題，從國際情勢談到產業影響，內容相當務實。至於軍購，只是零星提到幾句，「絕對談不上是重點」。針對所謂「美方要求九千億元軍購」，老實說，他看到新聞時也有點驚訝，現場根本沒有人講過這個數字，更沒有所謂的金額底限。

立法院朝野協商已同意讓一．二五兆元行政院版國防特別條例草案於三月六日院會付委，但廿四日國民黨「立法實務研討會」中黨團未能與黨中央、智庫就軍購特別條例達成共識，國民黨版迄今尚未出爐，目前傳出智庫版本框列特別預算規模為三千五百億元，但許多有意連任的中生代藍委主張至少要八千億元以上。

不具名藍委表示，三千五百億元是美國政府先前已公告的軍購數字，與八、九千億元差異，主要是在商購的部分，大家的共識是，對美政府軍購部分不會擋，也希望能聚焦、先將重心放在美方已公布的內容，畢竟這部分有美國政府把關，能得到信任且避免藏污納垢。

立委謝龍介說，在野黨一定會統合意見，再好好審查，審查時提出的某些條件，也會作為政府與美方討價還價很大的籌碼。他強調，國民黨反對的是不平等、沒有尊嚴、凱子的軍購，想要醜化、抹黑在野黨是大可不必。

廖先翔則認為，今年度國防預算九千五百億元，創下史上新高，但買再多武器也打不贏對岸，健康、平衡的國防預算支出，對中華民國長遠發展才有幫助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法