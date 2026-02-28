鄭麗文談二二八：殖民者與統治者的國家暴力濫用

國民黨主席鄭麗文昨前往台北二二八和平紀念公園紀念碑前獻花致意。（記者廖振輝攝）

今天是「二二八和平紀念日」，國民黨主席鄭麗文昨前往台北市二二八和平紀念碑獻花致意，她強調，看到過去這一段歷史，再想想今日的台灣，希望台灣人不要再被奴役、剝削，要主導自己的命運，大家一方面在還原真相，也要記取歷史的教訓，不再犯下類似錯誤。

鄭麗文也指出，二二八事件的本質是來自於殖民者與統治者的國家暴力濫用，台灣人民被奴役、鎮壓的歷史血淚，當年的陳儀政府無能貪腐，因此戰後台灣社會陷入嚴重混亂，導致民怨漫延，經濟崩盤、通貨膨脹，再加上國共內戰的結構，台灣嚴重米荒，導致社會動亂，民怨一觸即發。她說，從過去這一段歷史，再想想今日的台灣，大家要記取歷史教訓，不再犯類似錯誤。國家暴力必須得到約束，才是民主憲政的真諦，現代民主國家之所以要有憲法，就是為了約束國家政府的暴力，保護民主，因此憲法的崇高地位不可撼動、兒戲，淪為統治者的工具。

請繼續往下閱讀...

她說，在二二八事件期間，媒體、報紙、廣播扮演關鍵角色，但有許多媒體人被逮捕、槍決，今天的台灣應該加倍珍惜新聞自由與言論自由，希望不要再有因為違逆統治者意志，就隨意被關台、打壓與搜索，今天的民主制度是何其崇高，因為那是一波波民主運動所換得，但隨即話鋒一轉，她質疑「今天台灣的法律人在做什麼？司法是否甘為統治者的鷹爪，成為打擊異己者的工具？」

鄭麗文參加「我聞二二八」新書發表會致詞時也強調，希望二二八不再是廉價的鬥爭工具，也不再被透過歷史挪用、竄改，有助於當下的政治正確、主流價值，以及作為統治者意識型態的敘事工具，在二二八的面前，包括她與國民黨在內的所有政治力量都應該謙卑、謙卑再謙卑，就讓民間與學術力量來還原歷史，並從歷史中汲取力量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法