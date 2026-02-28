國台辦稱查處劉世芳外甥 民團籲全民支持依法行政的政府

內政部長劉世芳。（資料照）

親中港媒昨報導，內政部長劉世芳外甥在中國投資謀利且為她提供政治獻金；國台辦隨即附和，正依法依規查處，更稱決不允許支持台獨的人，一邊在中國賺錢、一邊做「吃飯砸鍋」的事。對此，台灣北社發聲明譴責中共以政治手段干預民主治理，企圖迫使公務體系退縮，讓未來所有官員在涉及兩岸或國安議題時自我設限，呼籲全民團結支持依法行政的政府與公職人員。

北社指出，肯定劉世芳部長為守護國家安全所展現的操守與擔當，內政部肩負戶政、移民、警政與國土安全等核心任務，相關決策本就涉及高度敏感與風險承擔，劉部長在處理爭議性個案時，依法行政、公開說明，承擔政治壓力而不迴避責任。民主國家的行政官員，本就應在法治框架內維護國家安全與社會秩序；若因盡忠職守而遭境外政權點名報復，社會更應清楚辨識是非，給予支持。

企圖迫使公務體系退縮

「譴責中共以政治手段製造寒蟬效應，干預民主治理！」北社表示，以親屬經商或個人往來作為施壓工具，透過標籤化與選擇性指控進行威嚇，就是企圖迫使公務體系退縮，讓官員在涉及兩岸或國安議題時自我設限。

對於這種長臂管轄與跨境威嚇行為，北社強調，台灣的國家運作與民主治理，不受外部勢力干預影響，呼籲全民在此時更應團結支持依法行政的政府與公職人員。當行政官員因守護國家而承受壓力，社會的支持，就是民主最堅實的後盾。

