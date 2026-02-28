為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    內政部：中共跨境鎮壓 台灣絕不退讓

    2026/02/28 05:30 記者林哲遠／台北報導
    中國國台辦稱查處劉世芳外甥，內政部指出，面對中共長臂管轄與跨境鎮壓行為，台灣絕不退讓。（資料照）

    親中港媒「大公文匯報」昨報導指控，內政部長劉世芳的親屬在中國投資謀利且為她提供政治獻金；中國國台辦隨即附和，正依法依規查處。內政部指出，面對中共長臂管轄與跨境鎮壓行為，台灣絕不退讓；去年甫遭中共發布紅色通緝的民進黨立委沈伯洋直言，中共此舉是為了民眾黨中配李貞秀，但到頭來只會害了中國國內經濟市場。

    綠委：中共為李貞秀威嚇 反害自己

    沈伯洋分析，中共此舉是為了李貞秀，釋放「我已經在查你的人際網路、在盯你了」的訊號，進而威嚇「中國人不能當立委」的論述。他認為，中國接續就會再丟與劉世芳部長相關的假消息，包括假對話、假公文等。

    沈伯洋指出，中共操作的手段都相當詭異，習慣調查「跟你有關的人，有沒有在中國投資」，但最後受害的都是中國本身。現在已經沒什麼外資想去中國投資了，但此舉會讓更多人不願到中國投資，中共自以為懲治台獨頑固份子，但其實是在懲罰中國自己的經濟市場，讓更多中國人受害。

    對我國行政官員依法行政而採取政治恐嚇，是中共長久以來的手段。民進黨立委李柏毅列舉，從二〇二一年時任行政院長蘇貞昌、時任立法院長游錫堃，到近年民進黨立委沈伯洋、內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等，都只是因為做好份內的事而被列為「台獨頑固份子」，這已經從恐嚇變得有點像授勳了。

    李柏毅直言，比起擔心中共的政治恐嚇，更遺憾在野黨對於中共這種明確的挑釁視若無睹，甚至對立法院的威脅也都怪罪沈伯洋等被害人，恐怕會讓友邦與社會更加不信任在野黨。

    民進黨立委黃捷表示，這是中國典型以商逼政的惡劣行徑，更企圖對台灣的行政官員製造寒蟬效應，突顯出中國毫無法治可言，更證明了在中國的投資環境的政治風險，台灣人民不會屈服於中國的政治壓力之下，只會對中國更加反感。

    內政部則指出，中共妄圖以政治手段對我國行政官員施加壓力，企圖迫使公務體系退縮，形塑寒蟬效應。面對此種長臂管轄與跨境鎮壓行為，台灣作為民主法治國家，絕不退讓，將持續依法行政、堅守職責，保衛台灣民主法制，絕不因任何政治恐嚇而動搖。

    
    
