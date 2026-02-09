綠批李貞秀中國籍爭議 沒有民主國家允許敵對國籍任公職

民眾黨新任不分區立委李貞秀，近日因中國國籍爭議未解，成為各界討論焦點。（本報資料照，台灣民眾黨提供）

民眾黨遞補的不分區立委李貞秀因同時具有中國籍引發爭議，國民黨卻批評執政黨欺負「弱女子」；民進黨中國部昨表示，所謂「歧視陸配」、「打壓新住民參政權」的指控，其實是刻意忽略問題核心「民選公職，必須對國家負有單一及可驗證的政治忠誠」。以德國、韓國、以色列為例，沒有任何民主國家，允許「未完成國籍與忠誠整合的敵對國籍配偶」直接進入民選公職。

民進黨中國部表示，「兩岸關係條例」雖規定中國籍配偶「在台設籍十年以上」可取得登記「參選資格」，但「任職資格」必須回到「國籍法」規定，擬任公職者必須在就職前辦理放棄外國國籍，並在就職後一年內繳交證明；若未完成，立法院依職權可予以免職。現在的政治操作迴避後者，藉機製造對立。

民進黨中國部舉例，德國規定外國籍配偶不論來自哪個國家，若未完成入籍與憲政忠誠審查，沒有任何「例外參政」的空間；韓國則規定，與敵對政權（北韓）存在國籍或組織關係者，一律不得擔任公職；以色列也明文要求，即使已取得國籍，只要被認定支持敵對勢力或否認國家存在本身，都可以被禁止參選。

民進黨中國部強調，民選公職必須建立在清楚及可驗證的國家忠誠之上，如果我們連這一點都不敢說清楚，那台灣的民主自由將會被逐步掏空。

李貞秀的中國國籍爭議延燒，民間反對聲浪也在擴大。台灣北社社長羅浚晅表示，日前發起拒絕李貞秀就職立委的公民連署行動，不到一週就獲全台逾一百二十個民間團體響應，目前已破五萬人，就連地方自訓團也加入，呼籲政府正視民意，堅守規範依法行政。

