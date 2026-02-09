何欣純向上市場掃街 攤商高喊加油

民進黨台中市長參選人何欣純（中）昨天前往向上市場拜票，受到攤商熱烈歡迎。（記者蘇金鳳攝）

民進黨台中市長參選人何欣純昨天在中市議員江肇國及黃守達的陪同下，至向上市場拜票，受到攤商熱烈歡迎，隨後趕往市議員鄭功進所辦的席開舉辦「歲末關懷尾牙宴」，關心弱勢；另外，爭取國民黨提名參選台中市長的立法院副院長江啟臣，昨在立委顏寬恒陪同下至沙鹿菜市場發春聯，另一位也爭取提名的立委楊瓊瓔，則前往北區東興市場拜票，熱情跟攤商、民眾握手。

再一週就要過年，民進黨市長參選人何欣純昨天至向上市場拜票，向上市場一向被視為綠營票倉，很多買菜的婆婆媽媽及攤商看到何欣純，高喊加油，並有攤商送何欣純甜粿，代表步步高昇，隨後，何欣純還參加台中市後車頭發展協會榮譽理事長、市議員鄭功進為弱勢民眾舉辦「歲末關懷尾牙宴」，席開百桌，一同關懷弱勢。

江啟臣發春聯 楊瓊瓔拜票

另外，江啟臣則在立委顏寬恒陪同下至沙鹿菜市場發春聯，兩人站在街頭發送春聯，跟行經的開車民眾寒喧，送上春聯，許多鄉親看到江啟臣熱情打招呼，有人喊加油，還有攤商送上「好彩頭」及「開心果」，表達祝福。

楊瓊瓔則是前往北區東興市場拜票，熱情跟攤商、民眾握手，有民眾開心跟他拍照，也有攤商送上青蒜，預祝「凍蒜」。

