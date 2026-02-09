為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    何欣純向上市場掃街 攤商高喊加油

    2026/02/09 05:30 記者蘇金鳳、歐素美、陳建志／台中報導
    民進黨台中市長參選人何欣純（中）昨天前往向上市場拜票，受到攤商熱烈歡迎。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨台中市長參選人何欣純（中）昨天前往向上市場拜票，受到攤商熱烈歡迎。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨台中市長參選人何欣純昨天在中市議員江肇國及黃守達的陪同下，至向上市場拜票，受到攤商熱烈歡迎，隨後趕往市議員鄭功進所辦的席開舉辦「歲末關懷尾牙宴」，關心弱勢；另外，爭取國民黨提名參選台中市長的立法院副院長江啟臣，昨在立委顏寬恒陪同下至沙鹿菜市場發春聯，另一位也爭取提名的立委楊瓊瓔，則前往北區東興市場拜票，熱情跟攤商、民眾握手。

    再一週就要過年，民進黨市長參選人何欣純昨天至向上市場拜票，向上市場一向被視為綠營票倉，很多買菜的婆婆媽媽及攤商看到何欣純，高喊加油，並有攤商送何欣純甜粿，代表步步高昇，隨後，何欣純還參加台中市後車頭發展協會榮譽理事長、市議員鄭功進為弱勢民眾舉辦「歲末關懷尾牙宴」，席開百桌，一同關懷弱勢。

    江啟臣發春聯 楊瓊瓔拜票

    另外，江啟臣則在立委顏寬恒陪同下至沙鹿菜市場發春聯，兩人站在街頭發送春聯，跟行經的開車民眾寒喧，送上春聯，許多鄉親看到江啟臣熱情打招呼，有人喊加油，還有攤商送上「好彩頭」及「開心果」，表達祝福。

    楊瓊瓔則是前往北區東興市場拜票，熱情跟攤商、民眾握手，有民眾開心跟他拍照，也有攤商送上青蒜，預祝「凍蒜」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播