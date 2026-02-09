國民黨台中市長提名三月底民調》盧指初選太晚 鄭麗文：不可能改

國民黨立法院副院長江啟臣在藍委顏寬恒陪同下到沙鹿菜市場發春聯，他指出希望提名越快越好。（記者歐素美攝）

國民黨立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔爭取台中市長提名，黨中央公布將於三月底進行民調，台中市長盧秀燕前天指「兵貴神速，三月底辦初選太晚了！」黨主席鄭麗文昨受訪回應，「現在已進入競選過程，不可能改，一切按照遊戲規則走。」

國民黨新竹縣長提名有立委徐欣瑩及副縣長陳見賢激烈過招，台中市長則有江、楊的姊弟之爭。鄭麗文昨天在屏東助選時受訪表示，初選規則行之有年，不是臨時制定，國民黨一定要回歸制度，在公平、公平、公開下進行，現在已進入競選過程，不可能改，一切按照遊戲規則走，國民黨不會因人設事，絕不會為了某個候選人來量身訂做，大家一視同仁。

對於盧秀燕指台中市長選舉，三月底才完成初選太晚，江啟臣昨回應，這是很多支持者的看法跟心聲，希望提名越快越好，人選底定才可讓基層安心，趕快啟動選舉相關工作；江也不滿黨中央曝光台中市長民調作業時間，他表示，相信「白紙黑字」的協議內容是有效的，應該在沒有爭議的狀況下進行提名作業，不要讓人見縫插針或有任何干預，但黨中央至今未與他連繫說明及協商。

江：希望越快越好 楊：尊重黨中央

楊瓊瓔則表示，她也希望能儘早定於一尊，她已簽定相關協議，尊重黨中央依照既定機制走完程序，強調速度雖然重要，但過程公平、公正、透明公開更重要。

民進黨台中市長提名人、立委何欣純昨受訪表示，國民黨姊弟之爭及盧秀燕與鄭麗文的對話，看起來在於政黨自身利益的政治算計，市民比較在意的、想要看見的，是對這個城市的政見及理念之爭。

國民黨立法院副院長江啟臣希望提名越快越好。江的初選對手、國民黨立委楊瓊瓔昨前往北區東興市場拜票，她強調初選公平、公正、透明公開更重要。（記者陳建志攝）

