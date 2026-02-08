為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    《台中》何欣純攜陳俞融 市場拜票人氣旺

    2026/02/08 05:30 記者蘇孟娟、蔡淑媛、張軒哲／台中報導
    立委楊瓊瓔昨天到大坑步道，向登山民眾拜票。（記者張軒哲攝）

    立委楊瓊瓔昨天到大坑步道，向登山民眾拜票。（記者張軒哲攝）

    江啟臣 霧峰公有市場發春聯

    下屆台中市長選戰，國民黨人選未定，「姊弟之爭」矛盾更浮上檯面；民進黨台中市長參選人、立委何欣純把握時間深入基層衝刺，七日偕同北區議員陳俞融在東興市場發春聯掃街，高呼「市長換欣、台中創新」、「市長換欣、普發現金」，獲民眾熱情回應，攤商與民眾接連送上柑橘、蘿蔔等好彩頭「吉祥物」祝福。何欣純強調，若能入主台中市府，一定全力打拚，持續推動普發現金，讓大家共享城市發展紅利。

    楊瓊瓔 大坑九號步道尋支持

    國民黨台中市長提名預計三月底辦全民調初選，但立法院副院長江啟臣昨卻對民調時間「被曝光」大表不滿，抗議黨中央跟對手立委楊瓊瓔破壞協議，內部矛盾浮上檯面後，江啟臣昨到霧峰區公有市場及立法院民主議政園區尋求支持；楊瓊瓔則前往大坑九號步道及第三市場懇託支持。

    何欣純昨與陳俞融聯手出擊，在北區東興市場向採買民眾拜早年，眾人高呼「市長換欣、台中創新」、「市長換欣、普發現金」，獲得熱烈回應，攤商與民眾接連送上蘿蔔及柑橘等吉祥物，祝兩人「好彩頭」、「大吉大利」；何欣純說，若當選市長將全力支持傳統市場轉型升級，並持續推動普發現金，讓大家同享城市發展紅利。

    陳俞融也強調，長期在北區推動市場環境改善、交通動線優化、停車空間規劃等建設，未來將與何欣純合作持續為北區、為市民爭取更好的生活環境。

    立法院副院長江啟臣昨天到霧峰公有市場發春聯。（記者蔡淑媛攝）

    立法院副院長江啟臣昨天到霧峰公有市場發春聯。（記者蔡淑媛攝）

    民進黨台中市長參選人何欣純（中）與市議員陳俞融（右）到東興市場拜票，民眾送上「大吉大利」。（記者蘇孟娟攝）

    民進黨台中市長參選人何欣純（中）與市議員陳俞融（右）到東興市場拜票，民眾送上「大吉大利」。（記者蘇孟娟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播