《台中》何欣純攜陳俞融 市場拜票人氣旺

立委楊瓊瓔昨天到大坑步道，向登山民眾拜票。（記者張軒哲攝）

江啟臣 霧峰公有市場發春聯

下屆台中市長選戰，國民黨人選未定，「姊弟之爭」矛盾更浮上檯面；民進黨台中市長參選人、立委何欣純把握時間深入基層衝刺，七日偕同北區議員陳俞融在東興市場發春聯掃街，高呼「市長換欣、台中創新」、「市長換欣、普發現金」，獲民眾熱情回應，攤商與民眾接連送上柑橘、蘿蔔等好彩頭「吉祥物」祝福。何欣純強調，若能入主台中市府，一定全力打拚，持續推動普發現金，讓大家共享城市發展紅利。

楊瓊瓔 大坑九號步道尋支持

國民黨台中市長提名預計三月底辦全民調初選，但立法院副院長江啟臣昨卻對民調時間「被曝光」大表不滿，抗議黨中央跟對手立委楊瓊瓔破壞協議，內部矛盾浮上檯面後，江啟臣昨到霧峰區公有市場及立法院民主議政園區尋求支持；楊瓊瓔則前往大坑九號步道及第三市場懇託支持。

何欣純昨與陳俞融聯手出擊，在北區東興市場向採買民眾拜早年，眾人高呼「市長換欣、台中創新」、「市長換欣、普發現金」，獲得熱烈回應，攤商與民眾接連送上蘿蔔及柑橘等吉祥物，祝兩人「好彩頭」、「大吉大利」；何欣純說，若當選市長將全力支持傳統市場轉型升級，並持續推動普發現金，讓大家同享城市發展紅利。

陳俞融也強調，長期在北區推動市場環境改善、交通動線優化、停車空間規劃等建設，未來將與何欣純合作持續為北區、為市民爭取更好的生活環境。

立法院副院長江啟臣昨天到霧峰公有市場發春聯。（記者蔡淑媛攝）

民進黨台中市長參選人何欣純（中）與市議員陳俞融（右）到東興市場拜票，民眾送上「大吉大利」。（記者蘇孟娟攝）

