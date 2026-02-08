《子弟兵周曉芸初選民調落敗》四叉貓諷︰黃國昌票房毒藥

民眾黨近期進行新北市議員初選，三重蘆洲選區被視為黨主席黃國昌子弟兵的周曉芸在民調輸給對手陳彥廷，黃國昌昨受訪表示，知道結果後真的有一點驚訝，當事人已提複查申請，目前藉由外部諮詢專家處理；網紅四叉貓諷刺，周曉芸輸給完全沒露面的陳彥廷，黃國昌已變成票房毒藥了吧。

輸給完全沒露面陳彥廷 周提複查申請

黃國昌昨接受媒體訪問時表示，「之前我們在選舉決策委員會最後面試時有遇過陳先生，民眾黨是一個有制度的政黨，一切都按照制度來走」。媒體提問複查若仍是陳彥廷勝出，會徵召他嗎？黃國昌回應，「一切就按照制度走，複查時間跟進度不是任何一個人決定的，黨部在選務工作的處理上，為昭公信，複查由外部諮詢專家學者處理，我們就尊重他們的處理」。

議員陳世軒表示，民眾黨開大門走大路，每個人只要對公共事務有熱忱，都可以報名初選，陳彥廷就是依循這樣的管道報名，所以一定是尊重民調。

四叉貓在臉書指出，黃國昌的四大金釵到處空降，專門擠走在地深耕的民眾黨幹部，例如李有宜被周曉芸逼走，結果周曉芸輸給完全沒露面的路人，輸了還想翻桌，有黨主席當靠山就是不一樣，有沒有這麼難看呀。

