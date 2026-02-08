為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    《子弟兵周曉芸初選民調落敗》四叉貓諷︰黃國昌票房毒藥

    2026/02/08 05:30 記者黃政嘉／新北報導

    民眾黨近期進行新北市議員初選，三重蘆洲選區被視為黨主席黃國昌子弟兵的周曉芸在民調輸給對手陳彥廷，黃國昌昨受訪表示，知道結果後真的有一點驚訝，當事人已提複查申請，目前藉由外部諮詢專家處理；網紅四叉貓諷刺，周曉芸輸給完全沒露面的陳彥廷，黃國昌已變成票房毒藥了吧。

    輸給完全沒露面陳彥廷 周提複查申請

    黃國昌昨接受媒體訪問時表示，「之前我們在選舉決策委員會最後面試時有遇過陳先生，民眾黨是一個有制度的政黨，一切都按照制度來走」。媒體提問複查若仍是陳彥廷勝出，會徵召他嗎？黃國昌回應，「一切就按照制度走，複查時間跟進度不是任何一個人決定的，黨部在選務工作的處理上，為昭公信，複查由外部諮詢專家學者處理，我們就尊重他們的處理」。

    議員陳世軒表示，民眾黨開大門走大路，每個人只要對公共事務有熱忱，都可以報名初選，陳彥廷就是依循這樣的管道報名，所以一定是尊重民調。

    四叉貓在臉書指出，黃國昌的四大金釵到處空降，專門擠走在地深耕的民眾黨幹部，例如李有宜被周曉芸逼走，結果周曉芸輸給完全沒露面的路人，輸了還想翻桌，有黨主席當靠山就是不一樣，有沒有這麼難看呀。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播