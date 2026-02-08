為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    川普：有利美戰略 軍售優先 金融時報：美擬對台軍售200億美元

    2026/02/08 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    「增程愛國者三型（PAC-3 MSE）飛彈」攔截敵方彈道飛彈效益相當優異，是各國爭相向美國提交採購案的關鍵原因。（取自Lockheed Martin官網）

    「增程愛國者三型（PAC-3 MSE）飛彈」攔截敵方彈道飛彈效益相當優異，是各國爭相向美國提交採購案的關鍵原因。（取自Lockheed Martin官網）

    白宮六日宣布，美國總統川普簽署「美國優先軍備轉移戰略」行政命令，將調整海外軍售排序，專注優先提供能夠嘉惠美國軍工產業，以及大量投資自身防衛力量且扮演關鍵地緣角色的盟友和夥伴，一改過去數十年「先來先拿」的基本方針。

    川普簽署命令 調整軍售排序

    改變過去數十年先來先拿方針

    依命令所述，這項全新的海外軍售戰略，核心目標在於擴大對美國國防至關重要的武器系統的生產規模；戰略將「強化美國國防工業基礎，確保具備支持美軍及盟友、夥伴的能力，尤其是在我們推升共同承擔國防責任的時期」、「未來的軍售將以美國利益為優先，透過外國採購及資本建立美國產能」。

    命令要求改善軍售行政流程，包括加強終端用途監控和第三方轉移程序，減少延遲交付並提升透明度；指示五角大廈與國務院、商務部協調制定「優先銷售目錄」，作為美方推薦盟友及夥伴採購的依據，以及由上述部門首長提出銷售美國軍火給外國的最佳模式。

    專家指這是美國軍售邏輯的重大轉變，首次把出口對國防工業的重要性列為最優先事項，直接服務於本土戰備需求。

    據金融時報報導，繼川普政府去年十二月批准對台總額逾一一一億美元軍售後，另籌備向台灣提供包括愛國者飛彈、國家先進地對空防空飛彈系統及另外兩種武器系統，總額最高達兩百億美元的軍售。由於中國國家主席習近平四日與川普通話中才敦促美方「務必慎重處理」對台軍售，新軍售案可能衝擊川普的四月北京國是訪問。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播