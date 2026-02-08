川普：有利美戰略 軍售優先 金融時報：美擬對台軍售200億美元

「增程愛國者三型（PAC-3 MSE）飛彈」攔截敵方彈道飛彈效益相當優異，是各國爭相向美國提交採購案的關鍵原因。（取自Lockheed Martin官網）

白宮六日宣布，美國總統川普簽署「美國優先軍備轉移戰略」行政命令，將調整海外軍售排序，專注優先提供能夠嘉惠美國軍工產業，以及大量投資自身防衛力量且扮演關鍵地緣角色的盟友和夥伴，一改過去數十年「先來先拿」的基本方針。

川普簽署命令 調整軍售排序

改變過去數十年先來先拿方針

依命令所述，這項全新的海外軍售戰略，核心目標在於擴大對美國國防至關重要的武器系統的生產規模；戰略將「強化美國國防工業基礎，確保具備支持美軍及盟友、夥伴的能力，尤其是在我們推升共同承擔國防責任的時期」、「未來的軍售將以美國利益為優先，透過外國採購及資本建立美國產能」。

命令要求改善軍售行政流程，包括加強終端用途監控和第三方轉移程序，減少延遲交付並提升透明度；指示五角大廈與國務院、商務部協調制定「優先銷售目錄」，作為美方推薦盟友及夥伴採購的依據，以及由上述部門首長提出銷售美國軍火給外國的最佳模式。

專家指這是美國軍售邏輯的重大轉變，首次把出口對國防工業的重要性列為最優先事項，直接服務於本土戰備需求。

據金融時報報導，繼川普政府去年十二月批准對台總額逾一一一億美元軍售後，另籌備向台灣提供包括愛國者飛彈、國家先進地對空防空飛彈系統及另外兩種武器系統，總額最高達兩百億美元的軍售。由於中國國家主席習近平四日與川普通話中才敦促美方「務必慎重處理」對台軍售，新軍售案可能衝擊川普的四月北京國是訪問。

