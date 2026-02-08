為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    蕭旭岑嗆谷立言「只比科長大一點」 盧秀燕：台美關係從來都不是小事

    2026/02/08 05:30 記者蘇孟娟、蔡淑媛／台中報導
    國民黨副主席蕭旭岑公開嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，台中市長盧秀燕昨表示，台美關係從來都不是小事。（記者蘇孟娟攝）

    國民黨副主席蕭旭岑公開嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，台中市長盧秀燕昨表示，台美關係從來都不是小事。（記者蘇孟娟攝）

    國民黨副主席蕭旭岑日前公開嗆美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，近來積極與谷立言加強互動的台中市長盧秀燕昨天表示，台美關係從來都不是小事，尤其美中台三角關係，關係到台灣的安全、兩岸的和平，要更加重視爭取國際間的支持。立法院副院長江啟臣也指出，谷立言代表他的國家，外交要相互尊重。

    盧：台灣要更重視爭取國際支持

    行政院版國防特別條例至今仍遭在野黨在立法院聯手封殺遲未排審，引發美國參議員批評台灣在野黨令人失望，美國國務院及谷立言也公開力挺院版國防預算；蕭旭岑則抨擊美國政客對台灣內政說三道四，還點名谷立言「只比科長大一點」，相關言論引發不少人撻伐，連自家人都不願挺。

    AIT兩週內三度到訪台中，與谷立言積極互動的盧秀燕，昨針對蕭旭岑發言說，「台美關係從來都不是小事」，尤其美中台三角關係，關係到台灣的安全、兩岸的和平，還有區域的繁榮和穩定，「我們要更加重視且要不斷的爭取國際間的支持」；她還說，AIT三度到訪台中，代表對台中市特別的友善和重視。

    江啟臣：谷立言代表國家要尊重

    前天力邀谷立言參訪台中機械產業及AI機器人產業論壇的江啟臣，昨也不以為然指出，谷立言是AIT的處長，依國務院相關層級是屬於大使層級，對照軍方層級為中將等級，不論是派駐到台灣當代表、到中華民國擔任大使，「他就是代表他的國家」，外交要相互尊重，每個民主國家各黨派有不一樣立場和角度，也應透不同黨派間對話、協調、協商，做出對台灣及人民最有利的共識。

