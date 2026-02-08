為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌政見挨批 蘇巧慧︰應負責任提出想法

    2026/02/08 05:30 記者羅國嘉、黃政嘉、黃子暘／新北報導
    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧（左二）昨到淡水掃街、拜年。 （記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧（左二）昨到淡水掃街、拜年。 （記者羅國嘉攝）

    黃「都更三新箭」被指換名重新包裝上架 蘇︰政見經試算、比對才提出

    農曆春節前市場採買人潮多，民進黨新北市長參選人蘇巧慧和民眾黨新北市長參選人黃國昌，昨天都到市場拜票，爭取攤商和民眾支持。有關黃國昌政見被批「重新包裝上架」，蘇巧慧表示，希望每位候選人在提出政見時候，都能夠對新北市政有所了解，負責任地提出自己的想法。

    蘇赴淡水掃街 攤商熱情喊「市長好、凍蒜」

    蘇巧慧昨天由議員鄭宇恩、新北第一選區擬參選人游明諺等人的陪同下，前往淡水清水街市場掃街、拜年，她和攤商親切互動，現場氣氛熱絡，不少人喊「市長好、加油、凍蒜」，蘇巧慧逐一握手致意。

    針對黃國昌的首波政見「都更三新箭」，被綠營議員批評只是換個名字重新包裝上架而已。蘇巧慧受訪時表示，候選人提出政見、爭取市民認同都是好事，她的政見是比對了中央和地方的政策，經過仔細的試算、比對資料之後才負責任提出來的。

    蘇巧慧說，作為候選人，彼此以政見爭取市民支持，取代負面謾罵與攻擊，才是新北市民的福氣。

    黃到新莊發送春聯 遭質問社福具體政策

    黃國昌與新北市議員陳世軒昨天則到新莊宏泰市場發送春聯、紅包袋，有名林姓攤商看見黃國昌直喊，「蘇巧慧提出六十五歲以上長者假牙補助最高五萬元，黃國昌你要補助多少？」質問黃國昌社會福利有什麼具體政策。黃國昌回應，這就是上次蘇貞昌、林佳龍提出的政見，「選舉開撒幣支票最簡單」，他要讓年輕人看得到未來，林姓攤商不以為然說「我要福利，看未來沒用」，黃國昌提出老人家健康檢查由市府負擔等願景，雙方你來我往對談六分鍾左右。

    林姓攤商表示，他不是蘇巧慧的支持者，他支持有社會福利政見、有理念的人。他最在意的是老人、幼兒福利跟路平建設，看起來目前蘇巧慧政見最接近。

    國民黨副市長劉和然昨天出席長海國際同濟會舉辦「寒冬送暖、關懷兒童」活動，他受訪時表示，他在新北服務卅九年，對新北有熱情、有責任感，「所以我未來的規劃還是在新北市，持續地讓新北市越來越好」。

    劉和然也與六百位弱勢家庭成員一同聚餐，並感謝長海國際同濟會成為弱勢家庭長期、穩定的支持力量。

