焦點評論》在野黨背刺國際友人

國民黨副主席蕭旭岑不只附和白營要大砍國防預算，還率團去對岸與中共合作推銷「紅色供應鏈」，直接跟美方的「非紅」對著幹。蕭甚至戲稱美國資深外交官、實質駐台大使谷立言「只比科長大一點」，無怪乎連美國參議員也直言，這是國民黨向中共磕頭。（資料照）

記者方瑋立／特稿

國際地緣政治動盪的時刻，台灣本應展現最高的自我防衛意志以凝聚盟友信心，在野黨卻在國會殿堂「玩火」：一方面迎合中共官宣抨擊美國外交官、阻擋八年期一．二五兆的國防特別預算，一方面假悾假戇，刻意將有去開會就能知道的預算結構，抹黑成貪腐和黑箱。這是對美國友人的背刺，丟的是台灣人民的臉。

民眾黨主席黃國昌在卸任立委前飛去美國「到此一遊」，回台散布對美軍購只需三千億的假消息，立刻被國防部糾正。國民黨副主席蕭旭岑變本加厲，不只附和白營要大砍國防預算，還率團去對岸與中共合作推銷「紅色供應鏈」，直接跟美方的「非紅」對著幹。蕭甚至戲稱美國資深外交官、實質駐台大使谷立言「只比科長大一點」，無怪乎連美國參議員也直言，明眼人都看得出，這是國民黨為向中共磕頭，選擇犧牲台灣的國防。

請繼續往下閱讀...

川普總統已簽署行政命令，未來將以戰略利益及盟友的國防支出作為標準調整軍售流程，也傳將公布新一批規模逾六千億、含括愛三飛彈、IBCS系統在內的對台軍售項目，也補上了國軍基於台美默契，尚未公開的最後一塊預算結構拼圖；行政部門的努力，儼然已讓台灣成為美國盟友間的模範生。

然而，在台灣這個關鍵的「戰略時刻」，在野黨卻繼續唱和中共耍野蠻，狹國會多數極力阻撓國防特別預算，連作為法源基礎的「特別條例」都遭杯葛逾二個月，不願付委實質審查，導致部分關鍵軍購的發價書草案三月中即將過期，除衝擊建軍時程外，更恐破壞盟友信任。這不只是向國際傳遞危險的「玩火」訊號，更顯示對外號稱具有親美傳統的百年大黨，已淪落極速傾中的失衡。

華府外交圈常言道：「絕不過河拆橋。」許多美國友人長期挺台，面對中共真實且持續的威脅，他們對台灣國防預算的呼籲更是苦口婆心。其中曾提出友台法案者比比皆是，甚至當年疫情肆虐時，還曾搭乘專機抵台捐贈疫苗。況且，華府許多政要與藍綠政治人物皆長期交好，也深諳台灣政治環境，如今卻遭部分人士指教「別被民進黨誤導、別跟卓榮泰唱雙簧」；這樣的背刺，絕不屬於正常的民主監督，也應足以令美方看清，那些人手上拿的，是不是中共的鐮刀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法