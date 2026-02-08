國民黨前立委許毓仁：否定軍購是戰略錯誤

國民黨前立委許毓仁昨示警，否定軍購與關鍵台美貿易協定，是戰略錯誤，台灣可能從高價值的戰略夥伴，滑落為一個沒有盡到自身責任的問題夥伴。（資料照）

面對在野黨阻擋軍購特別條例，美國兩黨重量級國會議員均罕見發聲譴責在野黨。國民黨前立委許毓仁昨再度示警，嚴審軍購，挑出不合理之處、要求透明與效率，是反對黨的責任；否定軍購與關鍵台美貿易協定，是戰略錯誤，台灣可能從高價值的戰略夥伴，滑落為一個沒有盡到自身責任的問題夥伴。

美方恐視台灣為「問題夥伴」

許毓仁分析，美國聯邦參議院外交委員會民主黨籍首席議員夏亨、參議院外交委員會共和黨籍主席里契的表述方式非常關鍵，這不只是對台灣內政的意見，而是直接將國防預算僵局定性為損害台灣安全、也損害美台夥伴關係的問題。聲明中特別對比了與中共的政治作秀與強化防衛能力之間的選擇，清楚傳達出華府對政治優先順序的關切。

請繼續往下閱讀...

「華府對台軍售策略，核心並不只在武器數量，而在於台灣是否展現出一致、可信的政治決心來抵抗北京的脅迫！」許毓仁說，一旦美國重要決策者開始公開質疑台灣的政治凝聚力與防衛意志，這種疑慮就會進入政策討論的主流語境，而且極難消除。在當前高度極化的美國政治環境中，對台支持雖然仍然強勁，但已不再是完全無條件。

許強調，夏亨與里契作為參院外交委員會的跨黨派領導使這項訊號具備制度重量，代表台灣的內部政治，已開始被視為影響美台安全夥伴關係的變數，而不只是台灣自己的事情。他示警，美國國會對台灣防衛的槓桿是真實存在的，國會能影響對台軍售與訓練的速度、規模、整體安全合作背後的政治信心。

「川普的觀感也至關重要」，許毓仁說明，川普總統一貫以高度交易性的角度，來看待同盟分擔防衛成本與安全夥伴的關係，若他接收到的主要印象是，立法院正在阻擋購買美國武器所需的經費，那麼這很容易被解讀為不是民主制度下的摩擦，而是搭便車。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法