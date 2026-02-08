國防特別預算卡關》國民黨團：補足軍人加薪 新會期即審預算

立法院國民黨團首席副書記長許宇甄昨說，只要賴政府承諾以追加預算方式，依法補足軍人加薪，以及警消、海巡退撫等相關經費，立院將可在新會期，立即就總預算與國防特別條例展開實質、有效的審查。（資料照）

針對國防特別預算持續卡關，美國行政宇國會部門皆表達強烈關注，甚至指向在野黨刻意阻擋。立法院國民黨團首席副書記長許宇甄昨說，國防的核心不只是武器數量，而是「人、裝、訓、用」能否形成完整戰力鏈，只要賴政府承諾以追加預算方式，依法補足軍人加薪，以及警消、海巡退撫等相關經費，立院將可在新會期，立即就總預算與國防特別條例展開實質、有效的審查。

吳思瑤籲藍白不要丟包政院版本

美國參議院外交委員會共和黨籍主席里契與民主黨首席議員夏亨昨也發表聯合聲明，批評台灣在野黨領導人，應專注於批准關鍵軍事改革的經費，而非尋求與中國共產黨拍照作秀的機會。國民黨對此回應說，美國在台協會台北辦事處長谷立言非常瞭解軍購特別條例審查僵局的始作俑者是民進黨政府，國民黨一再重申支持合理的軍購預算，請谷立言如實向美國國會議員轉達，不要被民進黨政府誤導。

許宇甄指出，賴清德政府未依法完整編列軍人加薪相關預算，已構成程序與實質上的預算失職，導致立法院面對「違法未編」的預算項目，根本無從進行實質審查，這不僅是立法權被架空，更是對基層官兵權益的漠視。

許宇甄稱須先改善軍售交期延宕問題

許續指，台新舊軍售案交期延宕早已成為國防體系的沉痾。在既有採購履約問題未獲改善之前，美方若持續推銷新一波軍購，而政府又照單全收，非但無助於提升即時戰力，反而可能排擠真正急迫的人員與制度投資。

預計進入國防外交委員會的民眾黨立委王安祥說，民眾黨團提出的軍購特別條例已將此次發價書草案內容羅列進條例，並已付委，盼開議後民進黨籍召委能儘速排審。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤則強調，立法院是監督執政而非自己執政，立法院沒有能力，也沒有憲法賦權可以編列預算採購武器，呼籲藍白不要丟包政院版本，又自提條例違憲上癮。

民進黨國防外交委員會委員陳冠廷說，特別條例所列軍購案的整體獲得規劃，涵蓋主裝備、接裝訓練、維修保養、庫儲備件及工事設施等完整配套；若在審查過程中僅保留主裝備而刪除配套項目，將導致規劃脫節，裝備到位後仍無法形成有效戰力，反而拖延更久。

