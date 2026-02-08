建構台灣之盾 美售我一個愛3增程型飛彈營

據英國金融時報報導，繼川普政府去年12月批准對台總額逾111億美元軍售後，另籌備向台灣提供包括愛國者飛彈（左圖）、國家先進地對空防空飛彈系統（右圖）及另外兩種武器系統，總額最高達200億美元的軍售。（圖取自Lockheed Martin官網、北約盟軍空中司令部臉書）

外媒報導美另6千億軍售 揭露1.25兆國防特別預算項目

英國「金融時報」披露，川普政府正規劃對台出售規模高達二〇〇億美元（約新台幣六三一八億元）的大型武器清單。若將先前美國政府已公告的約三五〇〇億元軍購，加上此次傳出的六千餘億元，以及國防部證實的國產裝備約三千多億元，總額正好印證政府提出的一．二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」全貌，相關預算結構已大致揭露。

導入美軍最先進IBCS系統

當中最受矚目的核心項目，即是增售一個營規模的「增程愛國者三型（PAC-3 MSE）飛彈」，並同步引進新式LTAMDS雷達，以及美軍現役最先進的「IBCS整合防空與飛彈防禦作戰指揮系統」，該系統將使台灣防空從「點對點」升級為「全域聯網」，此舉被視為賴清德政府構建「台灣之盾」（T-Dome）主動防禦計畫的最關鍵拼圖。

我已有三個愛國者飛彈營

我國空軍現役擁有三個愛國者飛彈營（共九個連）。若此次軍售案正式定案，特別預算獲得立院通過，屆時台灣將增編第四個愛國者飛彈營，預計部署於花東地區，彌補東台灣防空能量的缺口。

外界先前對於一．二五兆特別預算有諸多揣測，在野甚至誣指美方軍售僅三、四千億元，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲昨受訪分析，若將結構還原，第一部分是已曝光的約三五〇〇億元，第二部分是此次外媒揭露的約六千餘億元，兩筆對美採購相加約九四〇〇億元；第三部分則是國防部已說明的國產自製裝備約三千多億元，加總確實接近一．二五兆元，顯示政府對於國防需求的規劃相當精確。

關於特別預算的具體內容，蘇紫雲說，這筆預算將用於建構「台灣之盾」（T-Dome），其中包括整合C5ISR（指揮、控制、通訊、電腦、網宇、情報、監視偵察）系統，將台灣現有的雷達整合成「千里眼、順風耳」，並將防空系統整合成「千手觀音」，形成類神經網路的防衛體系。此外，預算也將涵蓋地面防衛武器、增購愛國者飛彈以抵銷中國威脅，以及本土無人機AI產業的採購。

