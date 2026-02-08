焦點評論》台中初選大有文章

國民黨中央前天公布的台中市長提名協議內容，只提到「三月底前」執行民調，隻字未提民調執行期間，況且挑選民調機構與執行檔期，必須邀集江啟臣（右圖）、楊瓊瓔（左圖）兩人協商敲定，但發給媒體的說明卻逕自宣布「擬於三月底前的最後一週完成民意調查作業」，實屬自打嘴巴。（記者蔡淑媛、張軒哲攝）

記者施曉光／特稿

國民黨中央前天公布的台中市長提名協議內容，只提到「三月底前」執行民調，隻字未提民調執行期間，況且挑選民調機構與執行檔期，必須邀集江啟臣、楊瓊瓔兩人協商敲定，但發給媒體的說明卻逕自宣布「擬於三月底前的最後一週（三月二十五日至三月三十一日）完成民意調查作業」，實屬自打嘴巴。

更惹議的是，江啟臣這兩天強調根本未就挑選民調機構與執行檔期參與協調，自然無所謂已同意的民調執行期間，但楊瓊瓔對外新聞稿卻與黨中央說法一致。面對江的抗議，國民黨始終沒有給外界一個合理解釋，很難杜絕外界聯想。

最近江啟臣與黨中央的緊張關係，不只是選舉提名的問題，雙方更明顯的立場差異，其實反映在對美關係與兩岸路線。

國民黨主席鄭麗文日前就台美關稅談判結果，定調國民黨不反對十五％對等關稅，但有關赴美投資台灣銀行必須提供二千五百億美元融資擔保，直指明顯有「上下其手」、「圖利綠友友」的糢糊空間。國民黨副主席蕭旭岑前天還諷刺美國AIT處長谷立言在美國國務院體系中只比科長大一點，台灣卻被一個「比司長小的官員」要求東、要求西，痛批「美國政客」對台灣內政說三道四。

令人玩味的是，就在黨中央高層貶抑AIT處長的同一天，江啟臣邀請谷立言前往台中市參觀廠商產線並且座談，甚至公開主張二月中旬可望簽訂的台美關稅協定，「立法院應該儘速批准」，昨天江啟臣更打臉蕭旭岑，強調外交關係應該相互尊重，定位谷立言的身分地位在美國國務院或軍方層級應屬大使、中將層級，在對美立場上與「鄭中央」口徑截然不同。

留美的江啟臣，向來被歸類為「知美派」，他擔任國民黨主席時還一度檢討藍營的神主牌「九二共識」，其任內的改革委員會一度拋出用「堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台灣安全優先、創造雙贏共享繁榮四大支柱」，取代「九二共識」，並把「九二共識」視為兩岸互動過程的「歷史描述」。

但因為引發連戰、馬英九、洪秀柱等多位黨內大老不滿，江後來轉為定調以「基於中華民國憲法的『九二共識』」延續兩岸互動關係，並同時強調反對「一國兩制」與台獨。

