中市藍營「姊弟之爭」盧秀燕︰3月底辦初選太晚了

台中市長盧秀燕對黨內市長提名民調時程有意見，認為三月底辦太晚了。（記者蘇孟娟攝）

國民黨宣佈台中市長提名人選訂三月廿五日至三月卅一日進行全民調，但有意參選的立法院副院長江啟臣不滿黨中央及對手立委楊瓊瓔曝光民調時程違反協議，藍營台中「姊弟之爭」浮上檯面曝矛盾情結；台中市長盧秀燕昨也對初選期程有意見，公開喊話黨中央說，選戰兵貴神速、宜早不宜遲，現在才二月初，若三月底再辦初選，「我覺得太晚了」。

喊話黨中央 「宜早不宜遲」

對於盧秀燕喊話，江啟臣也呼籲黨中央依雙方簽署提名協議內容，在三月底前完成民調，但不應指定在三月底的哪一週，「三月一日到三十一號都是三月底前，甚至二月也是三月底前」，一旦確定日期也不應該公佈；楊瓊瓔則說，有關國民黨台中市長提名時程與協議事項，是黨中央提名協調小組決定，一切遵照黨中央規定。

國民黨中央日前拋出台中市長提名擬於三月廿五日至卅一日完成民調作業，隨後楊瓊瓔也曝相關訊息，引發江啟臣強烈不滿，透過臉書放砲，指控違背雙方簽署的「不對外公布民調時間、機構」協議，更直指擔心時間公開「將導致外力介入」，使民調結果失真，二人矛盾檯面化引發關注。

盧秀燕被問及此事則強調，國民黨是有制度的政黨，長期以來有公平初選辦法；她另關切民調時間，昨再公開喊話黨中央，既然兩名優秀候選人均已同意採取全民調，「不如早點挑個黃道吉日把兩人的民調辦一辦」。

盧秀燕強調，台中市是大城市，選戰兵貴神速、宜早不宜遲，「我看他們兩個都準備好了」，現在才二月初，若三月底再辦初選，我覺得太晚了」；她對於江、楊兩人矛盾則未表示意見。

