江啟臣稱立院將速審關稅 何欣純質疑政治表演

立法院副院長江啟臣六日在美國在台協會（AIT）處長谷立言前，曝台美關稅協議可望月中簽訂，更稱「立院應該可以儘速批准」；民進黨立委、台中市長擬參選人何欣純昨表示，江啟臣應該先和國民黨、在野黨團好好溝通，否則送國會審議後，在野黨拖延、拒審就沒有意義。（記者蘇孟娟攝）

立法院副院長江啟臣六日在美國在台協會（AIT）處長谷立言前，曝台美關稅協議可望月中簽訂，更稱「立院應該可以儘速批准」；民進黨立委、台中市長擬參選人何欣純昨表示，江啟臣應該先和國民黨、在野黨團好好溝通，否則送國會審議後，在野黨拖延、拒審就沒有意義，「只是政治表演和空談」。

籲江先與在野黨團溝通

何欣純昨喊話江啟臣，與其繼續邀請美方到台中參訪或舉辦座談，不如要求國民黨立院黨團，趕快在立院支持台美關稅協議，若關稅協議真的進到立法院後，在野黨團卻拖延、拒審，那辦參訪或座談都毫無意義，只是一場「政治表演和空談」。

請繼續往下閱讀...

何欣純說，她要再次呼籲江啟臣跟在野黨團好好溝通，這次會期內審議台美關稅協議時，應不分黨派一致支持通過，對台灣的經濟、台中的城市發展才真正有益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法