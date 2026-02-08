在野擋國防預算 知情人士：關稅15%暴增至25%不是不可能

美方已對三項軍售案下通牒，若台灣對過去談的軍購都無法兌現，美方也會質疑，台灣未來簽署對等貿易協定ART後，是否會忠實履行。圖為「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7自走砲」等三項軍售案。（圖取自中華民國陸軍臉書、BAE Systems官網、國防部發言人臉書）

台美關稅談判達成協議後，尚未正式簽署，據了解，我談判團隊近日將再啟程赴美，「台美對等貿易協定（ART）」可望於本週簽署。不過，知情人士憂心，立法院若一再阻擋國防特別條例與預算，關稅即便簽署，也可能出現變化，從南韓簽署協定後，關稅仍從十五％暴增至廿五％來看，「這不是不可能」。

軍購是美國政府非常重視議題

立法院副院長江啟臣前天透露，他與美國在台協會（AIT）處長谷立言確認，應該本月中可以簽署ART，意外曝光台美關稅談判最新進度。

行政團隊近日也為即將簽署協定做準備，密集召開多場跨部會會議，討論包括對外的媒體與社會論述，各部會依談判內容研擬相關談參，沙盤推演朝野攻防。據評估，在野立委可能會對協定作技術性干擾，但最後恐不得不同意。

知情人士表示，台灣對等關稅調降為十五％且不疊加，以及半導體及半導體衍生品等二三二關稅取得最優惠待遇的部分已底定，但對於美規車進口、農產品市場開放項目等，還要正式簽署後才會對外公布。在尚未正式簽署協定前，談判團隊都謹慎以對，唯恐最後一刻有變化。不過，比較令人擔心的是，如軍購未通過的話，關稅談判成果可能會出現變化。

該名人士說，國防特別條例與台美關稅談判無關，但軍購是美國政府非常重視的議題，且美國國會議員接連發出警告，美方也已對三項軍售案下通牒。若台灣對過去談的軍購都無法兌現，美方也會質疑，台灣未來簽署ART後，是否會忠實履行。

