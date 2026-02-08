藍白擋軍購預算 學者：台灣若不編預算自救 就是自取滅亡

美國總統川普於六日簽署「美國優先武器轉移戰略」行政命令，正式打破過去軍售「先買先贏」的慣例，改以「國防開支」與「戰略重要性」決定交付順序。（法新社檔案照）

美國總統川普於六日簽署「美國優先武器轉移戰略」行政命令，正式打破過去軍售「先買先贏」的慣例，改以「國防開支」與「戰略重要性」決定交付順序。對此，學者陳俐甫昨受訪時示警，美國將軍售視為國家安全利益而非單純商業合約，若在野黨持續杯葛預算，或未來由親中政黨執政，美國極可能比照當年對伊朗的模式，即便收了錢也拒絕交付武器。

川普簽署的行政命令指示，未來聯邦機構應優先考量客戶國的國防開支程度與戰略位置。台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫分析，過去美國長期將軍售視為商業行為，原本的邏輯是「抽號碼牌」，誰先下訂簽約、誰先排隊就先拿貨，但川普的新政策直接宣告，「國防軍售沒有先來後到，而是看忠誠度與共同利益」。

他指出，這意味著美國將依照「政治忠誠度」與「配合效率」來動態調整順序，願意編列預算自救、配合美國戰略的國家將成為「VIP」，享有免排隊通道；反之，若國內政治情勢轉為反美、親中，或是不願編列預算，美國有權隨時插隊、延後甚至取消交付。

陳俐甫舉歷史為鑑指出，台灣現有的四艘基隆級驅逐艦，原本是伊朗巴勒維王朝訂購並已付款的軍艦，但一九七九年伊朗爆發革命，政權轉為反美，美國隨即扣押該批軍艦拒絕交付，最終轉售給台灣。

陳俐甫說，若台灣執政當局或國會多數黨展現出配合中國、甚至反美的態度，美國可能比照伊朗模式，認定台灣已不可信任，為了避免先進武器落入中共手中，直接沒收或無限期延遲交付，屆時台灣才可能付了錢，卻連一枚飛彈都拿不到。

陳強調，川普的態度很清楚，台灣若不願編預算自救，恐怕就是自取滅亡，美國絕不會優先協助一個不想自救的國家。

