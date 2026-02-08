陳水扁：支持1.25兆特別預算 當政府後盾

前總統陳水扁昨出席南一中校友交流會特別講座，呼籲全民應成為賴政府的後盾、支持一．二五兆元國防特別預算。（記者叢昌瑾攝）

國防預算和國家安全「可以開玩笑嗎？」

藍白立委十度封殺新台幣一．二五兆元的國防特別條例，引發美方關切。前總統陳水扁昨以自己執政時期的三大軍購案為例直言，「國防預算算可以開玩笑嗎？把國家安全玩掉可以嗎？」，總統賴清德面對比他更惡劣的政治環境，呼籲全民應成為賴政府的後盾、支持國防特別預算。

憶任內三大軍購 遭國親聯手杯葛

陳水扁昨天出席「就讀南一中對阿扁從政的影響」講座，現場有民眾詢問軍購預算相關議題。扁回顧，他執政時有三大軍購案，預算編列六千多億元、後來刪到剩四千多億元，並從特別預算改為年度預算，卻遭國親兩黨聯手杯葛反對。

他透露，柴電潛艦採購案在前總統李登輝執政時說要買十艘，但時任美國總統柯林頓不賣，自己上任後小布希總統派特使來台提議一次性清單，預算卻沒走出國防部，導致他被美方怪罪；他連任總統後，國防部長從湯曜明換成海軍的李傑，預算雖送出國防部，卻在立法院遭到反對。

扁說，二〇〇五年「扁宋會」就是為了拜託親民黨支持軍購案，但親民黨主席宋楚瑜卻比國民黨更反對軍購案。美國在台協會（AIT）前處長楊甦棣離任前，曾邀請國親兩黨高層吃飯，並詢問為何反對國防預算，結果國親兩黨說「我們沒有反對，但政治就是這樣玩的」。

同情賴總統 面對更惡劣政治環境

陳水扁痛批，國防預算和國家安全，可以開玩笑嗎？把國家安全全部玩掉，可以嗎？不分朝野都必須以台灣的國家利益與安全為優先考量，而賴總統面對一個比他執政時期更惡劣的政治環境，他非常同情賴總統，呼籲全民要當賴政府的後盾、支持一．二五兆國防特別預算。

