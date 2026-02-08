中市藍營「姊弟之爭」 江啟臣再嗆黨中央：違反白紙黑字

國民黨台中市長提名再爆爭議，黨中央公布擬於三月底前最後一週民調，立法院副院長江啟臣（右圖）昨重申沒有參加任何第二次協調；立委楊瓊瓔（左圖）則說尊重黨中央提名時程是要讓基層放心。（記者蔡淑媛、張軒哲攝）

楊瓊瓔駁不和 稱黨的提名時程是要讓基層放心

立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔爭取台中市長提名遲遲未定，黨中央公布擬於三月底前最後一週民調，江啟臣前晚先嗆黨中央違反協議內容，昨再重申沒有參加任何第二次協調，也無所謂該週民調的共識；楊瓊瓔則駁斥不和說，尊重黨中央提名時程是要讓基層放心。

江重申未參加任何第二次協調

國民黨六日公佈台中市長提名機制進行協調，相關各方已達成共識，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調擬將於三月二十五日至三十一日期間進行，並由黨中央、江啟臣及楊瓊瓔，各推薦一間共三間民調機構共同執行全民調。

江啟臣不滿黨中央公開民調時程、機構違反協議，以及楊瓊瓔發新聞稿附和，對此發出嚴正聲明，指控違反雙方簽署提名協議；國民黨組發會則回應，未公布民調機構和民調日期，合乎協議事項內容。

江啟臣表示，他二月一日簽署提名協議是「三月底前執行民意調查，且不公開民調日期、機構等相關事項」，但黨中央卻公佈民調是三月底最後一週，「這意義完全不一樣」，強調二月六日沒有參加任何第二次的協調會議，也無所謂完成三月二十五號到三十一號民調，他向黨中央呼籲，強調「雙方已經簽名畫押」，就應按白紙黑字來進行，不應公佈民調日期等相關事項，不要讓外界有更多做文章的空間。

楊稱「沒有外界想像的問題」

楊瓊瓔受訪則說，自己從一而終都說，尊重黨中央的提名機制，關於民調作業時程，黨中央先前已有對外發布相關說明，目的在於讓基層支持者安心，並建立更清楚、可依循的制度，避免不必要的揣測與誤解，駁斥「內部角力」的說法，強調彼此互動良好，「沒有外界想像的問題」。

民進黨台中市長參選人、立委何欣純對此回應，每個政黨都有自己的提名程序與時程，「他們政黨內部的事」無從評論，至於是否有較希望對的對手，何說，國民黨要採全民調，未來就是由市民來決定。

