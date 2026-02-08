為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中市藍營「姊弟之爭」 江啟臣再嗆黨中央：違反白紙黑字

    2026/02/08 05:30 記者蔡淑媛、張軒哲、蘇孟娟／台中報導
    國民黨台中市長提名再爆爭議，黨中央公布擬於三月底前最後一週民調，立法院副院長江啟臣（右圖）昨重申沒有參加任何第二次協調；立委楊瓊瓔（左圖）則說尊重黨中央提名時程是要讓基層放心。（記者蔡淑媛、張軒哲攝）

    國民黨台中市長提名再爆爭議，黨中央公布擬於三月底前最後一週民調，立法院副院長江啟臣（右圖）昨重申沒有參加任何第二次協調；立委楊瓊瓔（左圖）則說尊重黨中央提名時程是要讓基層放心。（記者蔡淑媛、張軒哲攝）

    楊瓊瓔駁不和 稱黨的提名時程是要讓基層放心

    立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔爭取台中市長提名遲遲未定，黨中央公布擬於三月底前最後一週民調，江啟臣前晚先嗆黨中央違反協議內容，昨再重申沒有參加任何第二次協調，也無所謂該週民調的共識；楊瓊瓔則駁斥不和說，尊重黨中央提名時程是要讓基層放心。

    江重申未參加任何第二次協調

    國民黨六日公佈台中市長提名機制進行協調，相關各方已達成共識，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調擬將於三月二十五日至三十一日期間進行，並由黨中央、江啟臣及楊瓊瓔，各推薦一間共三間民調機構共同執行全民調。

    江啟臣不滿黨中央公開民調時程、機構違反協議，以及楊瓊瓔發新聞稿附和，對此發出嚴正聲明，指控違反雙方簽署提名協議；國民黨組發會則回應，未公布民調機構和民調日期，合乎協議事項內容。

    江啟臣表示，他二月一日簽署提名協議是「三月底前執行民意調查，且不公開民調日期、機構等相關事項」，但黨中央卻公佈民調是三月底最後一週，「這意義完全不一樣」，強調二月六日沒有參加任何第二次的協調會議，也無所謂完成三月二十五號到三十一號民調，他向黨中央呼籲，強調「雙方已經簽名畫押」，就應按白紙黑字來進行，不應公佈民調日期等相關事項，不要讓外界有更多做文章的空間。

    楊稱「沒有外界想像的問題」

    楊瓊瓔受訪則說，自己從一而終都說，尊重黨中央的提名機制，關於民調作業時程，黨中央先前已有對外發布相關說明，目的在於讓基層支持者安心，並建立更清楚、可依循的制度，避免不必要的揣測與誤解，駁斥「內部角力」的說法，強調彼此互動良好，「沒有外界想像的問題」。

    民進黨台中市長參選人、立委何欣純對此回應，每個政黨都有自己的提名程序與時程，「他們政黨內部的事」無從評論，至於是否有較希望對的對手，何說，國民黨要採全民調，未來就是由市民來決定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播